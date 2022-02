Si te costó levantarte este viernes, bien te vendrá una buena dosis de Joaquín Montecinos. El hiperactivo delantero nacional nos llena de vida desde México, con la primera entrevista que concede desde su llegada al Xolos, y a un mes de que se defina todo para la selección chilena.

En diálogo con RedGol, el joven ariete reconoce que pasa pensando en los duelos contra Brasil y Uruguay del 24 y 29 de marzo, que dictaminarán si Chile clasifica o no al Mundial de Qatar 2022, o bien llega a un repechaje intercontinental.

"Me estoy preparando para estar al mil por ciento cada vez que me toque. Obviamente estoy ansioso por las dos finales que se nos vienen, pero creo que ahora lo más importante es que me enfoque en mi club", advierte Joaco.

Todo tiene su momento. "Debo hacer bien las cosas, porque de aquí saldrá la chance para estar en la selección. Estoy con muchas ganas y energía, pretendo seguir aportando con mi granito de arena y sería maravilloso estar en una nueva nómina", subraya el nacido en Barranquilla.

Pero ese boleto a Qatar da vueltas y vueltas por su cabeza, incluso aunque la Roja no tenga la primera opción de clasificar. Con el sexto lugar en la tabla de posiciones, Chile necesita sumar en el estadio Maracaná y derrotar a Uruguay en casa para aspirar a la clasificación.

"Vamos a pelear hasta el final, como sea. Con calculadora o no, da lo mismo. Hay que pelear hasta el final, quedar con la frente en alto y lógicamente que todos queremos que ir al Mundial", asegura Montecinos.

Con seis actuaciones por la selección absoluta y 190 minutos oficiales, el atacante se pone pintura de guerra. "Vamos a ir con todo a esos partidos, a dejar todo para clasificar directo o por el repechaje. El enfoque es ir al Mundial como sea", completa.

Montecinos: "En Chile no se le da el valor que corresponde al fútbol mexicano"



Joaquín Montecinos suma tres ingresos desde la banca en su primer mes en los Xolos de Tijuana y lógicamente no está conforme.

"Ha sido un desafío muy importante llegar al fútbol mexicano, me han recibido muy bien, y mi idea es trabajar al máximo para ganarme un puesto", reconoce desde Baja California.

El primer objetivo para el delantero chileno está claro y es "trabajar para el equipo, seguir escalando en mi carrera y aprovechar esta linda oportunidad que se me está dando".

El hijo de Cristián Montecinos tiene una visión distinta a la de los hinchas nacionales. "No se le da el valor que corresponde al fútbol mexicano porque no se ve. Pero la intensidad es súper alta y todos los equipos están bien estructurados", destaca.

"Todos los clubes tienen una gran base, la infraestructura es espectacular, los estadios tienen de todo y existen todas las condiciones para dar el máximo. Son cosas que no se valoran mucho en Chile, pero que hoy me doy cuenta", subraya Montecinos.

En ese sentido, Joaco cree que tendra la plataforma para "seguir buscando los objetivos de mi carrera. El apoyo en Xolos ha sido espectacular, y eso que no he hecho ningún gol y que he jugado poco", valora el crédito nacional.

¿Cuándo jugará más? Tijuana recibirá a Atlas este domingo de madrugada y Montecinos tiene fe. "Son decisiones del cuerpo técnico. Uno debe trabajar para estar siempre disponible y al 100 por ciento. Cuando me ha tocado, me doy por completo como soy yo".

"Ojalá que ahora empiecen a llegar los goles y las asistencias, que podamos ganar y meternos en la pelea por ir a la liguilla", concluye uno de los hombres llamados a refrescar el panorama del fútbol chileno en la próxima década.