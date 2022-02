Una noticia que dejó helado a medio Perú es la que trae en portada la edición de este jueves del diario Trome, y que se ha viralizado rápidamente en todos los círculos informativos. Se trata de una "millonaria oferta" para el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca.

De acuerdo a la versión, el entrenador argentino ha recibido una "oferta millonaria de Chile para trabajar desde 2023" y que la proposición convertirá al Tigre en el entrenador mejor pagado de Sudamérica, por encima del brasileño Tite, que recibe 3,9 millones de dólares por temporada.

"Según fuentes en la Federación de Fútbol de Chile, existe un acercamiento de directivos con el abogado del seleccionador de la Blanquirroja para ofrecerle el cargo, en reemplazo del uruguayo Martín Lasarte, quien no ha ofrecido los resultados esperados", explica el reporte.

La información advierte que la respuesta de Gareca ante la proposición fue la misma que ha dado frente a otras ofertas, como los intereses de la selección de Colombia y el América de México: que se tomará un tiempo para definir su futuro al término del presente ciclo mundialista.

Perú se encuentra quinto en la tabla de las clasificatorias, por lo que de momento definiría su boleto a la Qatar 2022 a través de un repechaje intercontinental. A falta de enfrentar a Uruguay de visita y Paraguay de local, los del Rímac tienen dos puntos más que Chile.

De esta manera, Gareca podría estudiar la fórmula a partir del próximo mes, si no consigue clasificarse al Mundial, o en diciembre, en caso de que la Blanquirroja se repita en la cita planetaria, a la que asistió en Rusia 2018 después de 36 años de sequía.

¿Chile busca un nuevo entrenador de selección?



Pese al incierto panorama en las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, donde la selección chilena visitará a Brasil en Rio de Janeiro y luego recibirá a Uruguay, en la Roja no quieren adelantar lo que harán en caso de una eliminación.

Según el director deportivo nacional de la Federación de Fútbol de Chile, Francis Cagigao, "el plan que tenemos ahora mismo está encaminado en sacar un resultado positivo contra Brasil y ganarle a Uruguay. Ese es el plan que tenemos ahora mismo y nos interesa no sólo a nosotros, si no que a todos".

"Si quieres ir más allá, antes de ir al futuro hay que remontarse al pasado, porque no hay futuro sin pasado y todo tiene consecuencia. Martín Lasarte llega en febrero, en una situación con Chile sexto en la tabla, fuera de puestos de clasificación directa o de repechaje, a un punto del séptimo y a dos del octavo, con cuatro de doce puntos posibles", puntualizó.

La máxima autoridad a nivel de selecciones destacó que el cuerpo técnico de Lasarte no solo tenía el objetivo de "llegar al próximo Mundial", si no que también otra tarea "que es la regeneración progresiva de la selección, no menos importante, si no igual de importante",

Según Cagigao, "el balance hasta ahora es positivo, porque si hay una cosa que le pedí a Martín y al cuerpo tecnico era llegar vivo y con posibilidades a la última fecha FIFA. La gente tiene que creer en el grupo, en los jugadores que le dieron gloria en el pasado a Chile, los de la Generación Dorada; en el siguiente grupo de jugadores que se integró, y en el último grupo de jugadores, los de regeneración, que han estado compitiendo", sentenció.

