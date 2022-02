El ex arquero de Universidad de Chile y la selección chilena, Johnny Herrera, ironizó con la verdadera razón tras de la decisión de no jugar en el estadio Monumental el último partido de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, este 29 de marzo contra Uruguay.

El directo deportivo nacional, Francis Cagigao, no dejó muy claro por qué la selección chilena no consideraba al estadio Monumental de Colo Colo entre las alternativas para acoger el partido que cerrará las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, el 29 de marzo ante Uruguay.

"En ningún momento los jugadores han demostrado que no quieran jugar en el Monumental. El partido que jugamos contra Brasil fue ahí en esa cancha. Sí es verdad que jugadores y técnicos mostraron en algún momento su disconformidad con la cancha", dijo el jefe de selecciones.

Y la prueba de que las razones no quedaron claras estuvo en el debate entre un ex selecionador chileno y un ex seleccionado chileno, Claudio Borghi y Johnny Herrera, cuando abordaron la temática en Todos somos técnicos de TNT Sports.

El Bichi fue el primero en tomar la palabra y se refirió al tema de la cancha. "¡Mamita querida! Si estos pibes vieran dónde jugábamos nosotros... Si se acostumbraron, que se desacostumbren, porque generalmente no todas las canchas están buenas", subrayó.

"El Monumental se moja y yo siempre lo viví ahí. Sausalito y Concepción son buenos estadios. ¿Te acuerdas de que (Juan Manuel) Insaurralde le decía al Zorrito (Sergio) Salinas, el canchero, que mojara la cancha?", consultó el ex técnico de Colo Colo y la Roja.

"Insaurralde no iba a jugar mejor con la cancha seca o mojada, que ponga una excusa. Pero creo que la selección nacional merece un buen estadio. De que los hay los hay, Everton es buena alternativa, en Calama la cancha estaba buena, y para mí hoy el mejor estadio, sobre San Carlos y Everton, es Concepción", sentenció el comentarista.

La ironía de Johnny Herrera sobre el Monumental: ¿Es yeta?



Como el tema da para largo, no podía faltar la opinión de uno que no lo pasó bien en l a cancha del estadio Monumental. Se trata del ex capitán y arquero de Universidad de Chile Johnny Herrera, que estuvo hasta 2018 en la selecciónb chilena.

Con una sonrisa socarrona en la boca, el angolino apuntó a un tema más cabalístico que pesa sobre el Monumental. "¿No era por yeta? Pregunto. Ahí quedó eliminado Chile del Mundial de Rusia y perdió puntos claves: contra Paraguay y contra Colombia", comentó.

Herrera se refiere a la traumática derrota de Chile ante la selección guaraní en agosto de 2017, que terminó siendo crucial en la eliminación de la Roja. Ese día, Alexis Sánchez supo que se caía su paso al Manchester City y Arturo Vidal cometió un autogol.

En su última presentación en el Monumental, Chile cayó 1-0 ante Brasil por clasificatorias, en septiembre de 2021. Eduardo Vargas criticó al público asistente en redes sociales y señaló que la Roja parecía haber jugado "de visita".

En total, el recinto de Macul ha sido localía de la selección chilena en diez oportunidades, con un saldo de seis triunfos, un empate y tres derrotas, para un rendimiento del 63 por ciento.

