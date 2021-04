Johnny Herrera y la mala racha de la U en el Monumental: "Ojalá que ahora que me retiré se acabe la maldición"

Johnny Herrera vivirá su primer superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo retirado del fútbol, aunque la temporada pasada ya tuvo que vivir el derbi criollo de lejos como jugador de Everton tras su polémica salida de los azules. Este domingo la U visita al Cacique en el inexpugnable estadio Monumental con el Chuncho a punto de cumplir 20 años sin derrotar a los albos en Macul.

“Ojalá ahora que me retiré se acabe la maldición. (…) Es una frase cliché, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Creo que en este superclásico es ampliamente favorito Colo Colo, aunque Dudamel puede hacer un buen planteamiento”, dijo Herrera a Expreso PM de Radio Bío Bío.

Agregó que “Colo Colo tiene la delantera más completa del campeonato Nncional y creo que la U se va a replegar y apostar al contraataque. Por el planteamiento defensivo que mostrará Universidad de Chile, yo creo que será un empate 1-1. Ojalá fuese un 1-0 para la U, pero yo creo que será empate”.

Respecto al rendimiento y el juego de Universidad de Chile de la mano de Rafael Dudamel, el ex 25 de los azules le dio un espaldarazo al cuestionado técnico y llamó a tener paciencia con el entrenador del Chuncho.

“Para mí defender no es la mejor forma de afrontar el partido. Yo me crie viendo a la U jugar hacia adelante, pero no se le puede pedir a Dudamel que cambie la manera de jugar, sería ilógico que salgan a atacar”, expuso.

El actual comentarista de TNT Sports sentencia que “es difícil cuestionar a Dudamel considerando que no le llegaron los jugadores que él pidió. Se notó que quieren hacerle la cama, por ejemplo, cuando filtraron su contrato. Esas bajezas terminan socavando no solamente a él, sino que al club también”.

