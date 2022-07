Gustavo Quinteros lo volvió a decir. Quiere que Colo Colo refuerce su plantel para poder competir internacionalmente. "Cuando el club tenga un objetivo internacional, tiene que pensar que debe fortalecer mucho más al equipo, invertir más dinero para ser más competitivo, esto es así. Es la realidad, el fútbol es eso", dijo el entrenador del Cacique, que cerró la contratación de Agustín Bouzat y en los próximos días tendrá el arribo del neocelandés-chileno Marco Rojas.

Al parecer esas incorporaciones no son suficientes para el ex seleccionador de Bolivia y Ecuador, que bregó por sumar a un centrodelantero. Leandro Benegas, quien acaba de desgarrarse y se perderá el Clásico de Avellaneda por Independiente, fue el hombre apuntado. Pero la negociación no fructificó, algo que por cierto complica los planes del entrenador nacido en Argentina, pero nacionalizado boliviano.

Y el Rojo fichó otro jugador que estuvo en el radar albo: Facundo Ferreyra, atacante argentino de 31 años que estuvo a punto de desembarcar en el estadio Monumental, aunque las tratativas se cayeron a última hora y eso propició que Christian Santos apareciera como opción postrera, a minutos del cierre del mercado de pases. El venezolano terminó su estadía en Macul sólo con un gol en su cuenta personal: fue el 20 de marzo de este año, cuando cerró el 5-0 que Colo Colo le propinó a Palestino en la séptima jornada del Campeonato Nacional.

"Estoy muy contento con este desafío y por poder formar parte de este club", dijo Ferreyra, quien tuvo una campaña muy mala en los Xolos de Tijuana, donde hizo un gol y quedó marcado por errar dos penales en el mismo encuentro.