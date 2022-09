Italia vs Hungría | Cuándo juegan, horario y dónde ver EN VIVO ONLINE y por TV la última fecha de la UEFA Nations League

Un duelo de definiciones es que el que protagonizarán Hungría recibiendo a Italia por la última fecha de la UEFA Nations League. Ambas selecciones disputarán el primer lugar del grupo A3, para así lograr la clasificación a la ronda final del torneo europeo.

La Gli Azzurri tiene todas sus fichas puestas en este campeonato luego de haber quedado sorpresivamente fuera del Mundial de Qatar 2022, pese a haber ganado la Eurocopa. La selección de Roberto Mancini viene de ganarle por 1-0 a Inglaterra gracias a la anotación de Giacomo Raspadori, en un duelo que condenó a los ingleses al descenso.

Por su parte, los magiares tampoco clasificaron a la Copa del Mundo, pero han tenido una gran Liga de Naciones en el denominado grupo de la muerte. Muestra de ello es que vienen de dar el golpe de la fecha pasada luego de su victoria a domicilio por 1-0 a la selección alemana tras el solitario tanto de Ádám Szalai.

Italia figura segundo en el grupo con 8 unidades, mientras que los húngaros están punteros con 10 puntos, por lo que un empate en su casa les basta para conseguir la clasificación a semifinales, en cambio los italianos tienen la obligación de sumar de 3 para no arrastrar un nuevo fracaso.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Hungría vs Italia por la UEFA Nations League?

Hungría vs Italia juegan este lunes 26 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en el estadio Puskás Aréna.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Hungría vs Italia por la UEFA Nations League?

El encuentro será transmitido en vivo online a través de Star+.