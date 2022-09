Italia vs Hungría | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la UEFA Nations League

La selección de Italia vive una jornada de infarto por la última fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League, ya que un triunfo lo mete en la siguiente fase del certamen y una derrota lo puede dejar complicado con el descenso.

La Azzurra visita en el Puskás Aréna Park al seleccionado de Hungría, líder absoluto con dos puntos más.

En su partido anterior, Italia se impuso por la cuenta mínima a Inglaterra con gol de Raspadori, sentenciándolo a ser el primer descendido.

Hungría, por su parte, superó por el mismo marcador a Alemania con anotación de Szalai, y lo dejó obligado a ganar con un ojo puesto en este duelo para saber su suerte en la próxima edición.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Italia vs Hungría por UEFA Nations League?

Hungría vs Italia juegan este lunes 26 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en el Puskás Aréna Park.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Italia vs Hungría por UEFA Nations League?

El encuentro será transmitido en vivo online a través de Star+.