Inglaterra vs Alemania | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la UEFA Nations League

En el marco de la última jornada del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League, la selección de Inglaterra recibe en el mítico Wembley a Alemania para animar un verdadero partidazo.

Los ingleses ya están descendidos al ser colistas con dos puntos y buscan su primera victoria con una cosecha de dos empates y tres derrotas. En su último partido cayeron por la cuenta mínima en manos de Italia.

El seleccionado alemán, en tanto, no tiene posibilidad de meterse en la fase final del certamen al ser tercero con seis unidades y espera no ir al descenso también esperando que Italia no sume. Las Águilas también perdieron en su duelo previo por 1 a 0, pero frente Hungría.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inglaterra vs Alemania por UEFA Nations League?

Inglaterra vs Alemania juegan este lunes 26 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en Wembley.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Inglaterra vs Alemania por UEFA Nations League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN en los siguientes canales:

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Inglaterra vs Alemania por UEFA Nations League?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.