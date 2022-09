Alemania vs Hungría | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la UEFA Nations League

La selección de Alemania recibe en el Red Bull Arena - Leipzig al compilado nacional de Hungría, en el marco de la quinta jornada del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League, aprovechando la fecha FIFA para definir quién manda en la clasificación.

Alemania llega a este duelo en la segunda posición con seis puntos y sólo un punto menos, cosechando un triunfo y tres igualdades. En el partido anterior superó a Italia por 5 a 2 con goles Kimmich, Gündoğan, Müller y un doblete de Werner.

Hungría, por su parte, es el líder promediando dos victorias, un empate y un tropiezo. La fecha pasada sorprendió goleando 4 a 0 a Inglaterra.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Alemania vs Hungría por UEFA Nations League?

Alemania vs Hungría juegan este viernes 23 de septiembre a las 15:45 horas de Chile en el Red Bull Arena - Leipzig.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Alemania vs Hungría por UEFA Nations League?

El encuentro será transmitido por Streaming en vivo a través de Star+.