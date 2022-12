Millones de personas repletan las calles de Argentina para celebrar que Lionel Messi y compañía trajeron de regreso la Copa del Mundo a Sudamérica tras 20 años después de ganarle la final del Mundial de Qatar 2022 a Francia. En la vereda de la derrota los galos también le dieron un multitudinario apoyo a los suyos, pero los picados también se desquitaron.

Así como varios hinchas trasandinos se acordaron de Chile y quemaron nuestra bandera en sus efusivos festejos, ahora fue el turno de los franceses, quienes soltaron toda su ira con el estandarte argentino y lo prendieron en llamas tras perder la oportunidad de ganar por primera vez un bicampeonato de la cita planetaria de la FIFA.

Queman banderas y se limpian los pies con la camiseta de Messi

A través de redes sociales se viralizó una imagen donde se ven varios seguidores de Les Bleus con su cara llena de furia grabando mientras el emblema patrio argentino arde en fuego y con la ayuda de un desodorante hacen que la llama sea cada vez mayor. Sin embargo, eso no fue lo único ya que ahora algunos locales tienen un especial tapiz para limpiarse los pies.

Un negocio francés tiene en la entrada un peculiar cartel en el que se puede leer: "pensez a vous essuyer les pieds en entrant". ¿La traducción al español? "Recuerda limpiarte los pies al entrar", y quienes gusten hacerlo tienen a su disposición la camiseta 30 del Paris Saint-Germain, sí, la de Messi.

Así, el fútbol deja en claro que no solo saca a relucir lo mejor de los seres humanos, sino que también lo peor. Un buen puñado de fanáticos franceses no se conforman con el segundo lugar y quedaron con las ganas de ser bicampeones, y descargaron toda su furia con la bandera de Argentina. Una imagen que esperemos no se vuelva a repetir, en ninguna parte.