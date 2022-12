El jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar, asegura que el hecho de no mostrar las imágenes que confirmaron la sanción del polémico penal de Ousmane Dembelé sobre Ángel di María en la final del Mundial de Qatar 2022, no aporta a la transparencia necesaria para un cobro tan relevante.

El jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar, hizo ver la necesidad de "transparentar" las imágenes del VAR que determinaron el cobro de un polémico penal para Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, en la jugada que abrió el camino para la conquista del título para la Albiceleste.

La acción sancionada por el réferi Szymon Marciniak en el minuto 22, después de un roce entre Ousmane Dembelé y Ángel di María, y que Lionel Messi cambió por gol; ha sido objeto de debate mundial, toda vez que la carga del jugador de Les Bleus no parece suficiente para generar la caída del delantero argentino.

En diálogo con Redgol en La Clave, Roberto Tobar reconoce que se trata de una de las jugadas que motivaron un análisis más detenido: "Los cobros más dudosos fueron el penal del arquero polaco (Wojciech Szczesny) cuando le pone la mano en el rostro al jugador argentino (Messi), el primero que le cobraron (a Argentina), y el último".

"El mundo queda con la incertidumbre"



Roberto Tobar cree que ambos cobros fueron los "más dudosos", aunque aclaró que "no hay un invento, porque existen contactos". Pero en relación al cobro por la "zancadilla" sobre Di María, reconoce que "no se ve tan claro. Sí veo un leve roce, pero no sé si era para hacer caer al jugador argentino. ¿Si se debió revisar por el VAR? Totalmente, pero son instrucciones", reflexionó el jefe de los árbitros chilenos.

El análisis del juez nacional se detiene en el aspecto tecnológico. "Vamos a ver también cuáles son las cámaras que tienen (en el VAR). A nosotros, la televisión oficial nos mostró tres o cuatro ángulos, pero en la cabina hay más de quince. A veces no se muestran los ángulos que dan la claridad de la infracción", reconoció el ex réferi.

En ese sentido, Tobar advierte que se trata de un elemento que "es importante trabajar y transparentar, porque todo el mundo queda con una incertidumbre de que le estén haciendo el camino un poco más fácil a Argentina. Esa no es la idea y me cuesta entender por qué no muestran la mejor imagen para dar más claridad y transparencia, que es lo que se necesita hoy en día".

"No comparto que no se revelaran los audios del VAR"



Una de las posibilidades que otorga el sistema VAR es la revisión del audio generado a través de los intercomunicadores de los árbitros en la cancha y la cabina. Sin embargo, en el último Mundial esta alternativa fue desechada, para extrañeza del jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno, Roberto Tobar.

"Son políticas que uno no comparte. Si tenemos esa herramienta, yo creo que hay decisiones muy difíciles y complejas, donde uno de los dos equipos no queda conforme con la interpretación. Mostrar los audios es bueno para aclarar y transparentar por parte de los árbitros, para que todos queden mucho más tranquilos", explicó.

Finalmente, Tobar explicó por qué los jueces mundialistas recurrieron menos a la observación de las repeticiones. "En Qatar fueron menos al VAR, pero también eso va de la mano del trabajo de entrenamientos de los árbitros de elite para interpretar las jugadas complejas, y se va afinando con bastante trabajo y pautas claves para aplicar en los partidos.

