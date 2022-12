Apenas 23 minutos alcanzaron a pasar en la gran final de la Copa del Mundo 2022 de Qatar para tener una polémica, y no fue una de esas que no tienen incidencia en el partido, todo lo contrario. Un penal muy dudoso de Dembelé sobre Di María, que ni siquiera revisó el VAR, hizo Messi acercara a la Albiceleste a su tercera estrella.

Un Mundial de Qatar 2022 plagado de polémicas, tanto fuera como dentro de la cancha, no podía terminar de otra manera. Apenas 23 minutos alcanzaron a pasar en el Argentina vs Francia en el Estadio Lusail para vivir la primera controversia de la gran final, un penal con el que finalmente Lionel Messi puso arriba a los suyos para ir por el tan anhelado trofeo.

Ángel Di María tomó la pelota por la banda y se mandó una gran jugada para eludir a Ousmane Dembélé y meterse en el área. El extremo francés salió detrás del argentino para intentar quitarle la pelota, pero el Fideo al más mínimo contacto se dejó caer y consiguieron el cobro que tanto estaban esperando para poder ponerse en ventaja temprano. ¿Y el VAR? Bien, gracias.

Un penal muy dudoso... ¿Y el VAR? Se desata la polémica

El árbitro polaco Szymon Marciniak cobró el tiro desde los doce pasos para la Albiceleste y la Pulga venció a Hugo Lloris para ponerse 1-0 arriba y llenar a los suyos de ilusión. Eso sí, hay que ser sinceros para reconocer que el cobro debería haber sido al menos revisado en la caseta de videoarbitraje. Bueno, ni eso pasó.

Tras el cobro, la controversia rápidamente se instaló y en las distintas transmisiones televisivas se apuntó mayoritariamente que no era para cobrar la pena máxima. Tanto así, que hasta el periodista argentino Juan Pablo Varsky señaló que no era penal.

"Debiera decir que sí, pero no veo contacto abajo. Pero Di María se está tirando, Dembélé no lo puede creer, yo sinceramente no veo contacto... ya está clavando los pies para dejarse caer, qué jugada hicieron con Mac Allister y Di María, se dieron cuenta de que Dembélé no tiene oficio", lanzó en la transmisión de DirecTV.

Fue tanta la controversia, que en Twitter todos fueron tendencia. "El VAR", "Di María", "Dembélé", "Mac Allister" y obviamente "Messi" se metieron entre los temas más comentados en la siempre punzante red social, donde gran parte de los comentarios apuntaban que no existió penal.

Así, ni las controversias qusieron quedarse fuera de la gran final del Mundial de Qatar 2022. Messi hizo historia con su penal y los argentinos celebraron con todo, pero lo cierto es que se recordará la jugada como una que cambió el curso del encuentro, ya que en el 36' la Scaloneta dominaba el juego y Ángel Di María marcó un golazo, y que debió haber sido, mínimo, revisada.

