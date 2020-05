Giorgio Chiellini y la mordida de Luis Suárez: "Yo también en el campo soy un gran hijo de puta y estoy orgulloso de ello, las malicias son parte del fútbol, ni las llamo irregularidades"

Todo este mes el polémico defensor de la Juventus, Giorgio Chiellini ha entregado apuntes de su próximo libro biográfico donde ya hizo noticia por sus declaraciones en contra del brasileño Felipe Melo o su compatriota Mario Balotelli.

Incluso Arturo Vidal también fue sindicado por el italiano, pero toda su munición quedó guardada a la hora de referirse al delantero uruguayo Luis Suárez.

El pistolero mordió a Chiellini en el Mundial de Brasil 2014, sin embargo el tano lo pasa por alto. "Yo también en el campo soy un gran hijo de puta y estoy orgulloso de ello: las malicias son parte del fútbol, ni las llamo irregularidades", aseguró.

Sobre lo que pasó en esa Copa del Mundo, el defensa asegura que "el día del mordisco no había pasado nada raro. Marqué durante casi todo el partido a Cavani, otro tipo complicado con el que no nos faltó vivir nada en el campo. De repente, noté que me mordían el hombro y nada más".

Agregando que "se pasó, pero es su estrategia de contacto y, si puedo decirlo, también es la mía: él y yo nos parecemos y me gusta enfrentarme con delanteros así".