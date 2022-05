Una los mejores defensores de la historia de la Juventus, Giorgio Chiellini, decidió poner punto final a su paso por el equipo al anunciar que tras esta temporada dejará la institución y así lo hizo oficial poco después de la final de Coppa Italia en la que cayeron por 4-2 ante el Inter de Milán de Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

El experimentado futbolista dio a conocer la dura decisión que tomó. "Lamento irme en la primera temporada sin títulos en 10 años. Dejo mi lugar a los más jóvenes. El año que viene no estaré aquí", puntualizó, aunque no dio mayores señales de lo que le espera a su carrera a sus 37 años.

El zaguero no dejó claro si piensa en el retiro o si tiene algún otro plan para continuar en su recorrido. "No he decidido qué haré después, pero estoy feliz de irme a un alto nivel, aunque soñaba con hacerlo levantando un trofeo", manifestó el campeón de Eurocopa en su más reciente edición.

Además, con la selección italiana también pondrá un cierre a su ciclo este 1 de junio cuando se enfrenten a Argentina en duelo de campeones continentales. "Si estoy bien jugaré y me despediré de la selección en Wembley, donde ciertamente viví el pico de mi carrera nacional y quizás de mi carrera en general. Esa victoria fue algo único. Me gustaría decir adiós a la camiseta 'azzurra' con un partido de celebración como ese".

Chiellini llegó a Juventus en 2005 luego de un paso por la Fiorentina para quedarse en la institución tras el descenso administrativo. Con la Vecchia Signora conquistó nueve Serie A, cinco Coppas, cinco Supercopas de Italia y disputado dos finales de la Champions (2015 y 2017). Su destino parece ser la MLS, según indica Fabrizio Romano