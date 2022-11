Ghanés explica festejo a lo Cristiano Ronaldo: "No fue una falta de respeto, es mi ídolo"

Ghana casi le amarga el debut a Portugal en Qatar 2022. El cuadro africano puso el marcador en 2-3 casi en el final del primer cotejo del Grupo H y estuvo cerca de llevarse un empate en los últimos minutos por un error del portero Diogo Costa que dejó boquiabierta a toda la banca lusa.

Uno de los protagonistas de la ajustada derrota fue Osman Bukari.El delantero puso el segundo descuento de partido al 88' con un cabezazo que dejaba todo en suspenso. Y, tras su anotación, hizo la tradicional celebración de alguien que en ese momento esa su rival.

Bukari corrió hasta el costado de la cancha, saltó e hizo el reconocido "¡Siuu!" de Cristiano Ronaldo. Todo ante la mirada atónita de la banca lusa y el mismo CR7 -que había salido minutos antes luego de marcar el primer gol del partido-, quien incluso reaccionó molesto a lo que parecía una provocación.

Sin embargo, no hubo ninguna intención por parte del ghanés de ofender a su colega portugués. Según explicó el mismo Bukari, su festejo nació desde la admiración. "Mi celebración no fue una falta de respeto a Cristiano. Me invadió la emoción del momento, marcar un gol para mi país en la Copa del Mundo.Es mi celebración favorita. Es mi ídolo", explicó.

Ya dejando atrás el desafío de enfrentarse a su adorado colega, Bukari ahora pasa a enfocarse en sumar un triunfo que saque a Ghana del fondo del Grupo H y le devuelva el sueño de meterse entre los clasificados a octavos de final para seguir en competencia en este Mundial. Este lunes chocará con Corea del Sur.