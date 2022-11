La pelotita ya rueda en el Mundial de Qatar y esta jornada es el turno de las selecciones de Portugal y Ghana de hacer su estreno en el arranque del grupo H con un tremendo duelo en la delantera. Por un lado Cristiano Ronaldo y por el otro Iñaki Williams, el artillero español que decidió defender los colores del país de su familia, a pesar de compartir el ataque del Athletic de Bilbao con su hermano Nicholas.

Iñaki Williams, el atacante que eligió defender a Ghana por sobre España en el Mundial de Qatar

Iñaki Williams Arthuer nació el 15 de junio de 1994 en la ciudad de Bilbao, en España, pero sus padres son de Ghana, por eso se le presenta la posibilidad de elegir por cuál combinado nacional jugar.

Williams fue internacional en las inferiores de la selección española, anotando tres goles por la categoría Sub 21 en 17 duelos disputados. En el año 2016 hizo su debut por la adulta en un partido amistoso que ganaron por 3 a 0 a Bosnia-Herzegovina.

Kwaku, como fue rebautizado por sus compañeros en el vestuario ghanés, no fue citado desde entonces y, tras una visita a sus abuelos donde el mismo presidente se reunió para convencerlo, tomó la decisión de volver a sus raíces.

Su hermano Nico, en tanto, no podría hacer el cambio, ya que él si disputó un partido oficial con la Furia Roja y, según dice la normativa de la FIFA, tendría que esperar al menos tres años de su última participación y no superar los tres compromisos antes de cumplir los 21 años.

¿Cuándo juegan Portugal vs Ghana por el Mundial de Qatar?

Portugal se enfrenta a Ghana este jueves 24 de noviembre a las 13:00 horas de Chile en el Estadio 974 de la ciudad de Doha, en Qatar.

