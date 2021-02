Leyenda del Tottenham apunta a Gareth Bale: "Es como si estuviera feliz de sentarse en el banco"

Está claro que las expectativas del retorno de Gareth Bale al Tottenham no se han cumplido y la afición ya comienza a estar nerviosa con lo poco que juega el ídolo del club que retornó luego de su partida al Real Madrid.

El delantero ha sido titular en el equipo de José Mourinho en apenas seis partidos en la temporada y el fin de semana tuvo un pobre partido ante el Brighton donde se le contabilizó cero disparo al arco rival. Increíble.

Uno que salió a criticarlo sin pelos en la lengua, fue el ex Tottenham, Graeme Souness, el que afirmó que no puede ser que un jugador de clase mundial se conforme con ir al banco permanentemente.

"Si él no está contento con esa situación, y eso es de lo que se le acusó en el Real Madrid, si no está contento, entonces que exprese su opinión, que deje claro a la afición de los Spurs que no está feliz y que no está recibiendo suficientes minutos", aseguró en conversación con Sky Sports.

Souness hizo hincapié en esa situación, el hecho de que pareciera que disfruta no jugando. "Un jugador de clase mundial, que vuelve al club al que dice amar y es como si estuviera feliz de sentarse en el banco", afirmó.

Agregando que "este es un tipo que era genuino, y no sabemos si todavía lo es porque no lo hemos visto lo suficiente.Tiene 31 años, y debería ser su mejor momento. Ahora durante los partidos la cámara le enfoca cada vez que se hacen cambios y parece que no le molesta no ser uno de los jugadores que está para salir".