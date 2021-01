Mourinho raya la cancha en la previa del Tottenham-Liverpool: “No soy amigo de Jürgen Klopp”

Desde las 17:00 horas de este jueves Tottenham y Liverpool animarán un partidazo por la Premier League, ya que ambos equipos están con la urgencia de sumar tres puntos y acortar distancias con el líder del certamen, Manchester City de Pep Guardiola.

En ese sentido, José Mourinho fue cuestionado por la relación que tiene Jürgen Klopp y fiel a su estilo y con total sinceridad rayó la cancha de inmediato: “No somos amigos, porque nunca pasé tiempo con él”.

“Nuno Espírito Santo era mi jugador, Brendan Rodgers trabajó en el mismo club que yo durante unos años... Cuando tenemos algo en común o conocemos bien a alguien podemos decir que nos gusta esa persona, que somos amigos o no. En el caso de Jürgen, son solo los cinco minutos de antes y después del partido. Es un colega al que respeto, no tengo problemas con él y no me consta que él los tenga conmigo, en absoluto”, agregó.

A pesar de sus buenas palabras, de todos modos le tiró un palo al técnico alemán, en especial por su comportamiento en los últimos encuentros al costado de la cancha y que no han sido sancionado por los árbitros o entidades correspondientes.

Este jueves Mourinho y Klopp se volverán a ver las caras. (FOTO: Getty)

“Cuando yo no me portaba bien, pagaba el precio. Un precio era ver los partidos por televisión desde el vestuario y otro eran las multas altas. Para algunos, no sucede lo mismo. Cuanto más tranquilo estoy, mejor puedo leer un partido. Sentí que tenía que cambiar mi comportamiento. No puedo hablar por los demás”, expresó.

Recordemos que Tottenham marcha en la sexta posición de la Premier League con 33 unidades y un punto más arriba está posicionado Liverpool. Es por ello que ambos equipos necesitan sumar para acortar distancias con el City que está líder con 41 positivos.