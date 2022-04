Este jueves falleció la leyenda del fútbol colombiano, Freddy Rincón, quien estaba internado en el hospital tras sufrir un accidente de tránsito el lunes.

El "Coloso", como se le llamaba, brilló junto a la selección de su país y especialmente en clubes brasileños coo el Palmeiras, el Corinthians, Santos y Cruzeiro.

Pero no la pasó tan bien en Europa, donde sólo alcanzó a estar durante dos temporadas. Primero en el Napoli y luego en el Real Madrid, equipo donde sufrió por el racismo desde el primer día.

Racismo en Real Madrid:

El 15 de agosto de 1995, cuando sólo llevaba horas en Madrid tras firmar su contrato, El País de España tituló: "Pintadas racistas y amenazas de muerte a Rincón en el Bernabéu".

"El colombiano Freddy Rincón, que el lunes firmó por tres años con el Real Madrid, ha sido objeto de amenazas xenófobas en las paredes del Bernabéu, firmadas por el grupo Skins Odal y una esvástica. ‘Vuelve a la selva’, ‘te vamos a matar’, ‘eres un blanco fácil’, ‘te busca el K. K. K.’, ‘fuera de aquí, no te queremos’", detallaba aquel diario.

Finalmente, esos tres años de contrato se redujeron a sólo uno, en el que alcanzó a compartir con el chileno Iván Zamorano. 1en su cosrta estadía jugó 21 partidos, sin goles, ni títulos logrados.

"Me faltó ser blanco. No sufrí el racismo día a día, pero para jugar dentro del Real Madrid, sí. Con Valdano era muy difícil porque lo tenían muy presionado", señaló en una entrevista en 2020.

"Yo era el único hombre negro aquí. Lorenzo Sanz ya había dicho que cuando fuera presidente, el primero en irme sería yo”, añadió.

Los narcos en América de Cali:

Tras la muerte de Pablo Escobar, el centro del narcotráfico pasó desde Medellín a Cali, donde los hermanos Orejuela eran los jefes del cartel.

En aquella época Freddy Rincón defendía los colores del América de Cali, que también era manejado por los hermanos. "Él era el dueño del equipo y nosotros los jugadores. El patrón mandaba y nosotros obedecíamos", decía Rincón en una entrevista en 2017.

"Era algo de fútbol, independientemente de lo que hiciera, él era el jefe y hacíamos lo que nos decía. Siempre me acostumbraron a respetar a quien manda y yo quería ganar títulos", añadió.

Rincón tuvo varias opciones de salir del América de Cali, pero no pudo: "Cuando llegaban propuestas pedía que me dejaran salir, pero nunca me lo permitían. Fue él quien decidió cuando llegó Palmeiras".

"Jugar fuera era un sueño que tenía. El club sabía que habían ido a Colombia a por mí y me sorprendió que me dejaran salir cuando había rechazado otras propuestas", recordó.

En aquel diálogo además reconocía que no le gustaba ver las series de narcotráfico: "No la veo, no miro esas series. Una cosa es una realidad, pero que te conozcan por eso es terrible. Incomoda porque la gente en Colombia tiene otras cosas, no sólo el narcotráfico. A los jugadores nunca nos han molestado ni nos han amenazado, los jugadores no tuvieron problemas con el narcotráfico".