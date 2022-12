El Mundial de Qatar 2022 no da descanso y si bien aún se están jugando encuentros por la fase de grupos, ya se conocen varias llaves de octavos de final, fase que tendrá este domingo un partidazo entre la actual campeona defensora Francia y el combinado de Polonia en el Estadio Al Thumama deDoha.

¿Cuándo juegan la selección de Francia y Polonia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022?

Francia enfrenta a la selección de Polonia este domingo 4 de diciembre a las 12:00 horas de Chile en el Estadio Al Thumama de Doha.

¿En qué canal ver en vivo por TV a la selección de Francia de Kylian Mbappé?

El partido será transmitido por la señal de DirecTV, en los siguientes canales:

DirecTV

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Además, falta por confirmar qué partidos transmitirá por octavos de final las señales de CHV y Canal 13 por televisión abierta.

¿Dónde ver vía streaming en vivo los octavos de final del Mundial de Qatar 2022?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de DGO (DirecTV GO).

¿Cómo llegan a los octavos de final?

Si bien Francia llega como gran favorita a este duelo por octavos de final, la verdad es que los resultados de ambas selecciones no fueron muy diferentes en esta última jornada mundialista.

Los galos cayeron con equipo suplente ante Túnez por 1-0, no obstante, la diferencia de goles entre los últimos campeones del mundo y los australianos permitió que Kylian Mbappé y compañía terminaran avanzando como líderes del grupo D a la fase de los dieciséis mejores del certamen.

Polonia por su parte, iniciaba la jornada como líder de la zona C con 4 puntos, no obstante, terminó sufriendo ante Argentina y si no fuera por Szczęsny la ventaja de dos goles de los trasandinos pudo ser más. Finalmente, los polacos avanzaron de fase como 2° en el grupo con 4 puntos y una diferencia de goles de cero, mientras que México quedó tercer con 4 unidades y -1.