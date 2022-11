A pesar de que estaban viviendo un momento único, los hinchas de la Tricolor que llegaron al Mundial de Qatar 2022 no tuvieron nada mejor que hacer que acordarse de nosotros de la peor manera posible. Gracias a sus cantos homofóbicos y que se les ocurrió pedir cerveza, lograron que el ente rector del fútbol mundial abra un procedimiento en su contra.

La Copa del Mundo es la fiesta más esperada en el fútbol, y Ecuador tuvo un debut sencillamente soñado en Qatar 2022. A la Tricolor le tocó jugar el partido inaugural ante los locales este domingo 20 de noviembre recién pasado, y sacaron un histórico y cómodo triunfo por 2-0 para sumar sus primeros tres puntos. Pese a eso, fuera de la cancha un buen puñado de hinchas ecuatorianos tuvo una polémica actitud, la que desató la ira de los chilenos y llevó a la FIFA a tomar medidas.

Y es que los presentes en las tribunas del estadio Al Bayt fueron testigos de polémicos cánticos entonados por los fanáticos de la selección dirigida por Gustavo Alfaro, que no cuenta con Byron Castillo entre sus dirigidos ya que su nacionalidad todavía no ha sido del todo aclarada, y eso llamó la atención del ente rector del fútbol mundial, que no se quedó de brazos cruzados.

Cantos homofóbicos y cerveza

Los ecuatorianos vivieron un día histórico, pero sus hinchas lo mancharon. Cánticos homofóbicos contra Chile y la genial idea de gritar a los cuatro vientos que se morían de ganas por tomarse una cerveza generó que la Comisión de Disciplina de la FIFA tomara la determinación de abrir un procedimiento contra la Asociación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La información proveniente del ente rector del balompié mundial apunta que el artículo 13 del Código Disciplinario los avala para poder llevar a cabo este proceso. Así, tras salir prácticamente libres de polvo y paja tras el caso Castillo ahora tendrán que enfrentar un nuevo proceso que podría traerles un castigo, y habrá que ver que tan severo es este.

Cabe resaltar que, además de los impresentables cantos ecuatorianos contra los chilenos en pleno siglo XXI, también ha causado polémica la prohibición de vender alcohol en los estadios cataríes. Por eso, muy lejos de ser una buena idea fue la de gritar "queremos cerveza" a todo pulmón.

Tras vencer 2-0 a Qatar en el debut gracias a un doblete del legendario Enner Valencia, que es capitán del equipo, Ecuador piensa en su próximo desafío. Este viernes 25 de noviembre debe enfrentar a Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A, duelo pactado para jugarse desde las 13:00 horas en el Estadio Internacional Jalifa.