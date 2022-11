El ex arquero de Universidad de Chile y titular de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, Hernán Galíndez, sacó una sonrisa en medio de la tensa espera del partido del viernes ante Países Bajos.

Hernán Galíndez confirma lo que todos dicen sobre los arqueros: "Soy un poquito loco, no tanto"

La confianza está a tope en Ecuador, que este viernes puede clasificarse automáticamente a octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Países Bajos. El cuadro de Gustavo Alfaro derrotó al anfitrión, Qatar, en el partido inaugural y la tranquilidad reina tras la crisis que produjo el alejamiento de Byron Castillo.

Prueba de aquello es la que dio el arquero titular de La Tri, Hernán Galíndez. El ex golero de Universidad de Chile estuvo en rueda de prensa e hizo frente a una curiosa pregunta por parte de un reportero holandés. "¿Tú estás loco?", le consultó el tulipán con un esforzado castellano, luego de una reflexión sobre las características de los cuidatubos.

Galíndez miró con cara de extrañado, pero luego se animó a responder. "Estoy un poquito loco, no tanto. Trato de que se note poco, pero a veces sí se nota", explicó el ex meta universitario, que a mitad de año saltó al Aucas de su país y terminó consagrándose campeón ecuatoriano hace dos semanas.

Qué hará Ecuador ante Países Bajos



En palabras más serias, Hernán Galíndez analizó la clave del juego de Ecuador ante Países Bajos, y aseguró que el equipo debe "entender que vamos a enfrentar a una selección histórica en los mundiales, con jugadores en los mejores equipos del mundo y que ganó su primer partido (a Ghana)".

"Pero la clave estará en la tenencia del balón, porque cuando lo tenemos nos sentimos muy cómodos y es nuestro mejor estilo de juego. Si bien sabemos explotar el contragolpe, tenemos la sincronización en el mediocampo para hacer buenas jugadas, como en la anterior al penal contra Qatar", reflexionó Galíndez.

Por último, el arquero nacido en Rosario, Argentina, comentó la derrota de la selección de ese país ante Arabia Saudita, primera gran sorpresa de la Copa del Mundo. "Por supuesto que vimos el partido. Esto es un Mundial y nada te garantiza nada. Nosotros también habíamos enfrentado a Arabia hace poco y terminamos empatados 0-0 aunque merecimos haber ganado y el arquero de Arabia tuvo una gran actuación", recordó.

"Es un resultado sorpresivo porque Argentina venía con más de treinta partidos sin perder, pero eso no te asegura nada. El Mundial es algo diferente, se muestra en este partido y no cambiará. No será la úlitma sorpresa y eso habla de la complejidad de cada partido", sentenció el golero.

Finalmente, comparó el debut de Argentina con el choque de Ecuador y Qatar. "También desde nuestro lugar nos hace valorar mucho lo que se hizo contra Qatar, porque hubo gente que dijo que el partido fue demasiado fácil, y no fue así", advirtió.

"El resultado que conseguimos fue muy importante y da la posibilidad de que dependamos solamente de nosotros. Tres puntos en las eliminatorias eran muchísimo, no se imaginen lo que es el Mundial y por qué estams orgullosos", completó Galíndez.