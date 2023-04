Federico Valverde agredió en el estacionamiento del Santiago Bernabéu a Álex Baena, del Villarreal, tema que gue abordado por Gustavo Poyet, el ex entrenador de la UC.

Ex DT de Católica justifica el combo de Fede Valverde en el Bernabéu: "Yo hubiera hecho lo mismo"

La pelea que tuvo Federico Valverde con Álex Baena en los estacionamientos del Santiago Bernabéu tienen a España ardiendo. Por lo mismo es que la prensa de ese país contactó a Gustavo Poyet, uruguayo compatriota de Pajarito Valverde, quien por su paso en el fútbol de ese país es muy respetado.

Quien también fuera ex DT de la UC y que ahora dirige a la selección de Grecia manifestó que "si lo miro desde el lado de Valverde, hubiera hecho lo mismo. No tengo ninguna duda de que haya podido pasar", comenzó señalando al periódico español AS, para defender el actuar del charrúa.

Luego comentó que "si pasó otra cosa, ya veremos si va algún lado, si hay investigación. Analizándolo desde lo que Fede dice que le dijo (Baena), creo que se quedó corto. Después, cada uno hace lo que quiera. Hay límites en hablar".

Esto en relación a que el de Villarreal se burló de un embarazo complicado que sufría la esposa de Valverde, por lo que habría jugado con el tema de ese hijo que venía en camino, el que finalmente nació sin complicaciones.

"Del otro lado dirán que no le dijo nada y que Valverde le pegó una trompada porque se le pasó por la cabeza. Si fuera un jugador conflictivo, podemos pensarlo. Pero si nunca hizo nada, que yo recuerde", agregó el estratega.

Recordó que "creo que lo más malo que se recuerda de Valverde es en aquel ‘foul’ contra el Atlético de Madrid que era el último hombre y bajó a Morata para que no hiciera gol. Eso es lo peor. Una acción de fútbol de bajar a uno para que no meta gol. Que de un día para otro, posiblemente, le pegue una trompada sin nada de por medio, suena medio raro".