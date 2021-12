Las críticas por el séptimo Balón de Oro de Lionel Messi siguen llegando con el correr de las horas, pero esta vez el ex jugador de la selección de Francia, Patrice Evra, fue un paso más allá y acusó directamente a France Football de corrupción.

El retirado futbolista se había puesto el parche ante de la herida hace un mes, felicitando irónicamente al crack del PSG por la obtención del trofeo. "Estoy harto, podrido, de que le den el Balón de Oro a Leo Messi”.

“Qué me van a decir que hizo este año, ¿ganar la Copa América? Bueno está bien, pero digan qué hizo en todo el año con el Barcelona”, lanzó Evra a través de sus redes sociales, críticas que se hicieron aún más ácidas tras confirmarse la entrega del galardón al argentino.

"Es vergonzoso desde hace muchos años, y creo que suficiente es suficiente. Subí una foto antes de la gala. Felicité a Messi porque en la vida, cuando alguien gana algo, no somos quiénes para juzgar si alguien lo merece o no lo merece. Pero creo que la gente necesita respuestas", comenzó diciendo en su Instagram.

Evra insistió. “Lo siento mucho por Robert Lewandowski. Tuvieron que crear un trofeo para él, porque se sintieron culpables. Ellos saben que es corrupción. Así que gente: abran los ojos, abren los ojos".

"Yo no soy nadie para decir quién lo merece (el Ballon d'Or) o no, pero creo que todos están de acuerdo conmigo, veo los comentarios diciendo ‘robo’, ‘robo’", explicó el ex jugador.

El ex Manchester United aseguró que "la gente no está de acuerdo. Estoy seguro que si hago una publicación preguntando quién se merece más el Balón de Oro entre Messi y Lewandowski, Lewandowski ganaría. ¿Qué pasa? ¿Por qué se engañan?”.

“No tengo nada contra él, no odio a Messi. La gente dice: ‘perdiste tres finales de Champions contra él’. Primero, no le falten al respeto al Barcelona. Porque perdí tres finales de Champions contra el Barcelona. Incluso en algunos de esos años, Xavi e Iniesta merecieron el Balón de Oro, y se lo dieron a Lionel Messi. ¿Podemos parar con eso?”, agregó.

Evra continuó disparando y añadió que “algunos van a decir: ‘Cristiano (Ronaldo) es tu amigo, por eso lo dices…’. Pero a los fans a muerte de Messi: no quiero hablar con ustedes, chicos. Si no les agrado, no me importa. Porque su cerebro no está lo suficientemente abierto, porque está enfocado en amar a su jugador".

“Mi mensaje es contra esas organizaciones masivas de corrupción en el fútbol. Suficiente es suficiente. Yo lo dije un día antes de que Messi ganara el Balón de Oro, ¡porque es fácil! Mi cerebro trabaja apropiadamente, no juegan conmigo”, concluyó.

