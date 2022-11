Uno de los grandes ausentes de la próxima Copa del Mundo será Sergio Ramos. El mítico defensor no será parte de la nómina de España para jugar el Mundial y no podrá jugar el certamen por quinta vez consecutiva, tal como tenía presupuestado hacer a principios de temporada.

Pese a que este año ha jugado mucho más de lo que lo hizo en su primer año en el PSG, finalmente no fue considerado por Luis Enrique, quien apostó por un plantel ibérico mucho más joven y de proyección para la Copa del Mundo.

Sin embargo, Ramos parece no estar pasándolo tan mal con la no nominación. Y es que este jueves se le realizó un reconocimiento no menor. De acuerdo a los premios Globe Soccer Awards, que se realizaron en Dubai, el formado en el Betis es el mejor defensor de todos los tiempos.

Una decisión que genera polémica ya que olvida a otros jugadores históricos que jugaron en esa posición, en especial Franz Beckenbauer. Sin embargo, para la institución, se trata de un premio a la innumerable cifra de trofeos que ha ganado el español, incluyendo la Copa del Mundo 2010.

De todas formas, hay que reconocer que el palmarés de Ramos no es para nada mejor y es, probablemente, el defensa que más títulos ha ganado en su historia. Lleva ganadas cuatro Champions League, cinco ligas, dos Copa del Rey, 4 Supercopa de España, 3 Supercopa de Europa y 4 Mundiales de Clubes. Además, con España ganó dos Eurocopas y una Copa del Mundo.

Su no presencia en la Selección

Sergio Ramos, al momento de quedar fuera de la convocatoria, había manifestado su total apoyo a la decisión de Luis Enrique y anunció que iba a alentar a la Furia Roja desde su casa. Además, se atrevió a dar sus candidatos para el Mundial.

“Creo que España puede hacer un gran papel con una selección muy joven. Las dos más fuertes que veo son Brasil y Argentina. Por las condiciones del torneo creo que es más fácil que haya sorpresas”, explicó.

Ya superados los problemas físicos, el defensor de 36 años lleva jugados 20 partidos con el PSG esta temporada. Sin embargo, con España no juega desde el año 2020. Es por eso que no habían muchas expectativas de que pudiese ser capaz de convencer al DT español de cara a esta competencia.