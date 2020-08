En vivo: El Inter de Alexis y el Bayer de Aránguiz van por las semis de la Europa League

Alexis Sánchez quiere seguir avanzando en la Europa League, y para ello Inter de Milán tiene que eliminar al Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz.

Duelo de equipos de chilenos, por el paso a las semifinales del segundo torneo en importancia del Viejo Continente.

El delantero de Tocopilla irá a la banca, mientras que el volante de Puente Alto no puede jugar, por acumulación de tarjetas amarillas.

Inter y Leverkusen se miden en Alemania - Getty

Inter vs Bayer, Bayer vs Inter, no te lo puedes perder. Síguelo por el minuto a minuto de RedGol.

Las formaciones

El minuto a minuto