Aparece entrevista perdida a Alexis Sánchez a los 19 años: "Cuando me pegan me dan más ganas de encarar"

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el salto de Alexis Sánchez al primer mundo futbolístico lo dio en 2007, cuando pasó de Colo Colo a vestir la camiseta de River Plate, su primera experiencia en el exterior.

De la mano de Diego Simeone (nada menos), Alexis alcanzó a ser campeón argentino a los 19 años, pero luego tuvo que irse a Udinese. Y de ese tiempo es una entrevista perdida que dio el tocopillano en marzo de 2008, cuando se disparaba a la fama.

Una entrevista de la revista argentina Mundo Millonario que quedó en el olvido, pero dice mucho de la personalidad del Niño Maravilla que todavía encuentran reflejo en el jugador del Inter de Milán. Eran días en que su permanencia en River estaba en discusión con el Udinese.

"Paso y quiero" se titula la nota de Mundo Millonario que aparece como premonitoria de lo que vivió Alexis Sánchez en su carrera

"Ya tendré tiempo de ir a Europa, pero me parece que todavía no es el momento. quiero seguir disfrutando en River Plate", decía Alexis.

¿Por qué tantas ganas de quedarte?

- Me llevo bien con mis compañeros, me gusta Buenos Aires, estoy cerca de mi familia. River es un equipo que va siempre al frente... me encanta. La gente me quiere... todo eso.

Pero la mayoría de los chicos de tu edad sueña con jugar en Europa

- También es mi sueño jugar en algún equipo grande de allá, con el Milan, el Real Madrid, Barcelona. Pero sé que si hago bien las cosas me va a llegar el momento. Ahora tengo ganas de quedarme en River porque no pude jugar mucho: el año pasado me lesioné enseguida (ante Tigres sufrió una fractura en el tobillo derecho) y me perdí casi todo el torneo.

¿Y qué otro objetivo tienes?

- Antes de irme quiero salir campeón. Ojalá se dé ahora, pero si es así, igual me gustaría seguir acá (en definitiva fue campeón y tuvo que irse).

¿Qué torneo prefieres ganar?

- La Copa Libertadores, obvio. Creo que es el sueño de todo jugador.

¿Quieres seguir en Argentina a pesar de las patadas que te pegan?

- (Se Ríe). Sí, eso es normal cuando gambeteas mucho. Y acá los lujos a veces molestan, pero es mi forma de jugar y no la voy a cambiar. Cuando me pegan me dan más ganas de encarar, de ir para adelante.

¿Y qué te dicen tus compañeros y el Cholo Simeone?

- Ellos me piden que encare cerca del área, no en la mitad de la cancha.

¿Y les haces caso?

- Sí, trato de hacer lo que me piden.

Aunque los hinchas festejan tus amagues y gambetas.

- "Sí, je, a la gente le gusta eso.

¿Crees que después de junio se va a seguir escuchando el clásico 'chileeeeno, chileeeno'?

- Ojalá, es lo que yo quiero.