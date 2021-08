Vuelve a rodar el balón en el proceso de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Un proceso clasificatorio que tendrá una fecha triple tras la suspensión de la anterior jornada en marzo. Desde el jueves 2 al 9 de septiembre serán 15 apasionantes partidos, y que desde ahora podrás vivir de la mano del OSO de Coolbet, con transmisión de RedGol.

Pasaron tres meses, una Copa América y los Juegos Olímpicos para que las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 las selecciones retomen el camino al próximo mundial. La Roja no se escapa de esto y tendrá tres duros encuentros, partiendo con nada más y nada menos que Brasil en el Estadio Monumental, programado para este jueves 2 de septiembre a las 21:00 hrs.

De cara a una nueva ronda de partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, comenzamos a proyectar cada uno de los encuentros que se irá desarrollando el 2 de septiembre.

BOLIVIA VS COLOMBIA

Bolivia buscará seguir sumando unidades importantes de cara al objetivo que es llegar a la siguiente cita mundialista, situación que no se da desde el Mundial de Estados Unidos en 1994. Los dirigidos por el venezolano César Farías se encuentran actualmente en el 8° lugar de la tabla de posiciones con 5 unidades, quedando a solo tres puntos del quinto lugar de la tabla, que es justamente Colombia, el próximo rival en el camino a la cita planetaria de Qatar.

Colombia, por su parte, llega a este encuentro con la necesidad de sumar para así seguir escalando posiciones y a su vez dejar en el camino a los altiplánicos. El conjunto de Reinaldo Rueda tendrá, en un principio, dos duras bajas para esta triple fecha eliminatoria como son Luis Fernando Muriel y Yerry Mina, ambos por lesión. No obstante esperan contar con Dávinson Sánchez del Tottenham a pesar de las restricciones puestas por la Premier League.

Bolivia buscará sumar unidades importantes de cara al objetivo de llegar a la siguiente cita mundialista. Colombia llega con la necesidad de sumar para seguir escalando posiciones.

ECUADOR VS PARAGUAY

El Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito recibe un partidazo que enfrenta a dos rivales directos en el objetivo de alcanzar la clasificación al Mundial. Ecuador actualmente es 3° en la tabla de posiciones con 9 puntos, no obstante, viene de una mala racha de siete partidos sin ganar con tres empates y cuatro derrotas si sumamos los duelos de eliminatorias y Copa América, por lo que sin duda buscarán recuperarse de local, y con el 30% del aforo en el recinto.

Paraguay de Eduardo Berizzo por su parte, necesita el triunfo para seguir escalando posiciones en la tabla, el combinado guaraní actualmente está en el 6° lugar con 7 unidades, lo que al día de hoy lo dejaría fuera de toda opción de clasificar, no obstante, el elenco paraguayo ha mostrado ser una selección fuerte en el último tiempo y buscará aprovechar el mal momento deportivo de los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Ecuador actualmente es 3° en la tabla de posiciones con 9 puntos y buscarán recuperarse de local. Paraguay necesita el triunfo para seguir escalando posiciones, actualmente está en el 6° lugar con 7 unidades.

VENEZUELA VS ARGENTINA

El Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal en Venezuela será el lugar para el primer duelo de Argentina como flamante campeón de América. La selección dirigida por Lionel Scaloni será la única que podrá contar con jugadores de la Premier League, tras la negativa de esta federación de prestar a jugadores a selecciones que se encuentran en “zona roja” por el covid-19.

Venezuela, por su parte, no llega en un buen momento deportivo ni dirigencial, el conjunto vinotinto actualmente tiene 4 unidades y es penúltimo de la tabla de posiciones, por lo demás, a solo días del reinicio de las eliminatorias se quedaron sin técnico, tras la renuncia del portugués José Peseiro a quien se le adeudaba un año de sueldo, para esta triple fecha estará como DT interino Leonardo González, quien además ejerce como técnico del Deportivo Lara de su país.

El partido comienza a las 20.00 hrs entre Venezuela y Argentina.

PERÚ VS URUGUAY

El Estadio Nacional de Lima es el escenario del encuentro de un necesitado Perú, que debe sumar para seguir teniendo posibilidad de clasificar a la próxima cita mundial, y que actualmente ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con 4 unidades. Con Gabriel Costa de Colo Colo en la nómina, el camino de los incaicos no ha sido el esperado, pero viene con la misión de continuar con lo hecho en la Copa América 2021 donde lograron conseguir un 4° lugar en el torneo Conmebol.

Uruguay se encuentra actualmente en el 4° lugar de la tabla con 8 puntos, ocupando el último cupo directo a la cita mundial, no obstante, para esta triple fecha eliminatoria no podrá contar con dos importantes jugadores: Luis Suarez y Edinson Cavani, el primero es baja por lesión y el segundo no pudo viajar debido a las restricciones impuesta por la Premier League.

El partido entre Perú y Uruguay comienza a las 21:00 hrs.

CHILE VS BRASIL

El que es, sin duda, uno de los partidos más atractivos de ver en el inicio de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Chile llega séptimo a este encuentro con Brasil con la necesidad de sumar puntos a pesar de la dificultad de sus rivales esta semana. Si bien La Roja está a solo 2 puntos de zona de clasificación al próximo mundial, luego de la selección brasileña jugará con rivales directo como Ecuador y Colombia de visita.

Los puntos ante la Verdeamarela en Santiago se vuelven cruciales para el equipo del uruguayo Martín Lasarte, quien nominó a 28 jugadores y con la duda de si podrán venir o no los seleccionados que juegan en Inglaterra, Ben Brereton y Francisco Sierralta, debió sumar dos jugadores más, Valber Huerta y Diego Valencia.

El partido entre Chile y Brasil se jugará en el Estadio Monumental, con la presencia de hinchas.

