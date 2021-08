Blackburn Rovers anunció la decisión de no liberar en esta fecha FIFA a los jugadores que debieran viajar a países incluidos en la "zona roja" por la autoridad sanitaria británica, lo que puede dejar a la selección chilena sin Ben Brereton. La respuesta no se hizo esperar.

La polémica del momento en el fútbol mundial es la pugna entre las ligas más poderosas de Europa y la FIFA, luego del anuncio de que Inglaterra y España no liberarán a sus jugadores en fecha FIFA, si deben viajar a territorios calificados como "zona roja" por la pandemia.

La disposición afecta a cinco jugadores de la selección chilena que están convocados para enfrentarse con Brasil, Ecuador y Colombia el 2, 5 y 9 de septiembre, en la inédita triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Entre ellos se encuentra el delantero de origen inglés Ben Brereton Díaz, que se convirtió en favorito de los fanáticos luego de su aparición en la última Copa América y aparece como primera alternativa para reemplazar a Alexis Sánchez.

Blackburn Rovers fue uno de los primeros clubes que se manifestaron en contra de la cesión de futbolistas, lo que tiene al ariete con un pie fuera del equipo chileno. Por eso, algunos tuiteros reaccionaron con furia y pidieron que liberen a Ben.

Blackburn Rovers ha sufrido la furia de los tuiteros chilenos por negarse a liberar a Ben Brereton para las Eliminatorias Qatar 2022

Los ingeniosos fueron a las cuentas del equipo inglés y también de la Premier League, para expresar su molestia. "Suelten a Ben o haremos todo lo posible para que Gustavo Poyet sea su próximo técnico", fue la curiosa "amenaza" que soltó @EAAGV3.

A @lou1stomato1 se le salió la cadena contra Blackburn. "Suelten a Ben wns ql" sentenció junto al hashtag #freeBen. "Suelten a Ben, si ahora Vargas y Vidal le darán la pelota. Pepsi muévanse para que venga a grabar otro comercial", agregó Diego Ledezma o @D_L_B_.

Nada como el inglés británico para precisar la molestia del pueblo chileno por la decisión de no liberar a Ben Brereton para las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022

"Hay que cortar relaciones comerciales con Inglaterra hasta que suelten a Ben. Que no pasen a recoger la basura a las embajadas en Providencia", es el ultimátum de @soyelricarde. "Your pear is shaking" o "les tiembla la pera", intimida @EPLChile.

