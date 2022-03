Falta menos de un mes para una cita cúlmine del Betis de Manuel Pellegrini esta temporada. El próximo 23 de abril, el elenco andaluz disputará la final de la Copa del Rey ante Valencia. Y más encima en su propia ciudad, en el remozado estadio La Cartuja de Sevilla.

El elenco bético ha recibido buenos deseos de todo el mundo, pero faltaba uno de los más esperados. Nada menos que Dani Ceballos, el joven mediocentro del Real Madrid y la selección española, además de confeso hincha del conjunto verdiblanco: "Tarde o temprano volveré a vestir la camiseta del Betis".

El mediocampista debutó a los 17 años con el Betis y se convirtió en un prodigio que fue subcampeón y Balón de Oro en la Euro Sub 21. Ahí se decidió Real Madrid, compró su pase en 16,5 millones de euros a mediados de 2017 y lo llevó al primer mundo futbolístico.

Pero la fortuna no ha estado de su lado. En sus primeras campañas apenas jugó, luego se fue al Arsenal a préstamo y regresó dos años después, con mucho más bagaje. Pero antes jugó los Juegos Olímpicos de Tokio: fue capitán, pero lo pisó un egipcio y le rompió el tobillo.

Al volver a Real Madrid, se dedicó a su recuperación hasta que volvió a las canchas. Y este fin de semana aprovechó la fecha FIFA para volver a su tierra y mostrar la medalla olímpica. Fue Cuando se le salió todo lo hincha del Betis.

Dani Ceballos: Lo mío con el Betis es una historia de amor

Ante su gente en la localidad de Utrera, Dani Ceballos abrió el corazón: "Es una historia de amor lo mío con el Betis, siempre he dicho que se lo debo todo, le estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista. Desde que me fui, lo he echado de menos. Fui muy feliz, pero ahora estoy centrado en estos dos meses, que son muy importantes de cara al final de temporada", avisó Dani.

Por eso al observar al equipo de Pellegrini le pican los pies. "No me da envidia sana ver al Betis en la final de la Copa del Rey, al revés, ojalá la ganen, yo voy a estar presente. He movido cielo y tierra para poder estar allí con mi familia", asegura el volante.

"Ojalá podamos ver al Betis levantar otra copa después de muchos años. ¿Si me pondré la camiseta del Betis? Yo tengo que respetar al Real Madrid, que es mi club. Seré un aficionado más", adelantó el seleccionado olímpico.

Betis está atento a la jugada, ya que el español termina contrato a mediados de 2023. En su minuto, Pellegrini fue claro. "Nadie desconoce la calidad de Ceballos. Él es del Betis, pero es un puesto que tenemos cubierto", explicó el Ingeniero en septiembre pasado.

Por mientras, el joven andaluz seguirá luchando para agradar a Carlo Ancelotti. "El míster tiene confianza en mí. Ahora es el momento en el que puede apostar por mí, sobre todo en este tramo final, que es en el que nos vamos a jugar las cosas de verdad. Todavía quedan partidos y espero tener minutos", completó el medallista olímpico.