El Real Betis se clasificó a la final de la Copa del Rey tras el empate agónico empate en la revancha contra Rayo Vallecano y Manuel Pellegrini junto a Claudio Bravo esperan por el Sevilla en la lucha por el título. Tras el duelo, la prensa sevillana reaccionó a la hazaña de los chilenos.

Con nota 5 para Claudio Bravo, Estadio Deportivo sostuvo que “Pellegrini despejó la duda sobre la portería en la rueda de prensa previa: ‘Bravo y diez dudas’. Tuvo trabajo en la primera parte haciéndose notar algún saque de esquina pero sin ningún tiro a puerta de los de Iraola. Ante la potente falta de Bebe poco pudo hacer el chileno, que se lanzó a por un balón que se iba abriendo y cayendo con velocidad”.

A Pellegrini le pusieron un 7: “el técnico chileno tiró de su once para un partido tan importante, con cinco novedades con respecto al derbi: Sabaly, Pezzella, Edgar, Juanmi y Willian José. Tardó en mover el banquillo, no lo hizo hasta que no tuvo el marcador en contra con el 0-1 de Bebe, pero más vale tarde que nunca, sobre todo si además acierta en los mismos”.

Respecto al golazo recibido por el portero, Diario de Sevilla sostuvo que “fue un misil de Bebé a Claudio Bravo, pero desde muy lejos. La colocación de la barrera y la suya propia eran mejorables”.

A nivel país, Mundo Deportivo en Cataluña dedicó una columna a Manuel Pellegrini destacando que se hace justicia y podrá pelear por primera vez un título en el fútbol español.

“Manolo, ya tienes tu final”, titulan agregando que “Manuel Pellegrini disputará su primera final en España tras pasar por cuatro equipos y haber dirigido más de 500 partidos”.

MD añade que “el Betis menos brillante y a la vez más heroico cumplió con mucho sufrimiento los pronósticos y estará en la final de la Copa del Rey en La Cartuja contra el Valencia”.

El medio de Barcelona sentencia que “nadie merece más el premio que el Ingeniero Manuel Pellegrini, arquitecto de este equipo de autor, que disfrutará por fin de su primera final en España. Ha necesitado cuatro equipos (Villarreal, Real Madrid, Málaga y Betis) y más de 500 partidos para ganarse la oportunidad de luchar por su primer título en España”.