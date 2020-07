El jugador chileno ideal para Marcelo Bielsa en el Leeds de primera: seis candidatos

Marcelo Bielsa tendrá poco tiempo para celebrar el ascenso de su Leeds a la Premier League de Inglaterra, porque muy pronto habrá que meterse de cabeza a lo que será la conformación del plantel.

Considerando el poderío del Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham y Arsenal, los Whites deberán reforzarse para hacer un buen papel en una división que no juega hace 17 años.

Hagamos ficción, si Bielsa pudiera contratar a un futbolista chileno ¿Por quién se inclinaría? La pregunta es difícil, más aún la respuesta, así que nos jugamos con seis opciones:

Alexis celebrando un gol en el Inter (Getty Images)

Alexis Sánchez

El Niño Maravilla tiene muchos puntos a favor como para ser refuerzo del Leeds. De partida Marcelo Bielsa lo conoce desde que el tocopillano explotaba en el fútbol y siempre fue titular con el DT en la selección chilena.

El delantero además tiene el plus de conocer la Premier League luego de haber triunfado en el Arsenal, y si bien es cierto su paso por el United fue discreto, una revancha en el fútbol de elite de Inglaterra sería ideal para Alexis.

En cuanto a lo contractual, el pase del chileno pertenece a Manchester United y está a préstamo en el Inter hasta que termine la temporada, no hay nada definido para su futuro.

Claudio Bravo en el Manchester City (Getty Images)

Claudio Bravo

El portero al igual que Alexis, fue dirigido por Bielsa en la Roja de todos, por lo tanto, el estratega lo conoce de sobra.

El capitán bicampeón de América está ad portas de terminar su contrato con el Manchester City y está listo para seguir su carrera en otro lado, más aún si es en la misma Inglaterra donde se siente cómodo y es una Liga que ya conoce.

Su experiencia lo avala y sería un tremendo refuerzo para el Leeds United.

Arturo Vidal ante Villarreal (Getty Images)

Arturo Vidal

La calidad del KIng no está en discusión y sería una gran contratación para cualquier equipo del mundo, aunque en el caso del Leeds, a diferencia de lo que sucede con los otros ex dirigidos por Bielsa en la selección de Chile, Vidal no tuvo una buena relación con el argentino y esa podría ser una gran piedra de tope para que el cuadro inglés piense en él.

Gary Medel

El Pitbull es otro jugador de la Generación Dorada del gusto absoluto de Marcelo Bielsa y ya tiene un paso por Inglaterra cuando defendió la camiseta del Cardiff, así que conoce los pastos británicos.

El volante se encuentra en el Bologna, y sería una carta interesante para el Leeds United.

Charles Aránguiz en la Bundesliga con la camiseta del Leverkusen (Getty Images)

Charles Aránguiz

Podría pensarse que el Príncipe no es del gusto de Bielsa porque no lo llevó al Mundial de Sudáfrica en 2010, sin embargo, el mismo volante confesó que estaba lesionado en esa fecha, y que el mismo DT le consultó varias veces respecto a su situación para tomar una decisión.

El volante ha sido uno de los jugadores más regulares de la Roja los últimos ocho años y encajaría perfecto en la disciplina de Bielsa.

Pensar en Charles en el Leeds es difícil por una razón potente: acaba de renovar con el Bayer Leverkusen hasta 2023.

Mauricio Isla en su última temporada en el Fenerbahçe (Getty Images)

Mauricio Isla

El Huaso terminó su contrato con el Fenerbahçe y es uno de los jugadores más cotizados del mercado de pases.

Bielsa le dio la titularidad en la selección chilena cuando no tenía partidos como titular en la primera división de Chile.

Es un jugador de experiencia que también pasó por la Premier League al defender la camiseta del Queens Park Rangers.