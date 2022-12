La participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 quedó atrás y en las últimas hora se ha confirmado un fuerte disgusto entre el técnico Gustavo Alfaro y la dirigencia de la federación. El contrato del DT expiró al término tras la eliminación de la selección de la Copa del Mundo y hasta han aparecido posibles reemplazantes, cuando no falta nada para las próximas eliminatorias.

Los justificativos del largo viaje a Medio Oriente y los comentarios positivos sobre la actuación de Ecuador en la cita planetaria quedaron rápidamente en el tarro de la basura. El escándalo de Byron Castillo y el triste cierre ante Senegal, que marcaron la eliminación de La Tri en el grupo más pobre de Qatar 2022, tienen de capa caída a la selección de ese país.

Y la prueba se encuentra en la cabina técnica ecuatoriana, que tenía a Gustavo Alfaro en un sillón a sus anchas. Apenas terminada la actuación mundialera, comenzaron a circular versiones de un quiebre entre el entrenador y la dirigencia. A la usanza de los argentinos, el vocero sería un periodista compatriota, nada menos que Martín Liberman.

"Alfaro está muy disgustado con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nadie lo llamó, nadie lo contactó, nadie le pagó lo que le deben, sueldos y premios por llegar al Mundial. Hay una deuda importante y si no quieren que siga, por lo menos tengan la dignidad de decirlo. Por lo que averigüé de ese lado, es una lucha de egos", sentenció el periodista pelirrojo.

El engaño de Byron Castillo dañó de muerte las relaciones. De hecho, la dirigencia ecuatoriana, que tuvo tribuna en la prensa argentina para reclamar por la denuncia chilena, ahora no contesta. "Le escribí a (Francisco) Egas (presidente del fútbol ecuatoriano) y no me respondió el mensaje. Bastante maleducado", se quejó Liberman.

Ya durante el Mundial se había destapado el distanciamiento entre la dirigencia y el entrenador por la actuación frente a la demanda de Chile ante el TAS, que dejó a Alfaro sin uno de sus alfiles. Hoy la molestia parece irreconciliable mientras reina la incertidumbre por la inclusión de Castillo en el futuro de La Tri.

La continuidad de Alfaro se decidirá en 2023



El periodista ecuatoriano Víctor Loor Bonilla aclaró que la reunión entre Gustavo Alfaro y Francisco Egas, inicialmente pactada para el próximo fin de semana, se postergó para después del Año Nuevo. Y como el contrato del técnico argentino expiró con el pitazo final del duelo ante Senegal, La Tri cumplirá un mes sin entrenador.

El canal Ecuavisa dio con el desglose de las deudas de la ecuatorianas, al margen de los 10 millones de dólares de premio por la participación mundialista y que Chile quiere demandar con la venia del TAS y su último fallo: 510 mil dólares a Hernán Bolillo Gómez, 399 mil a Alfaro, 299 mil en otros gastos y 101 mil por la multa del TAS.

La situación de liquidez dificulta el panorama para La Tri, que además iniciará las próximas eliminatorias con un descuento de tres puntos por el mencionado caso Castillo. De todas formas, ya comenzó la ruleta de nombres para relevar a Alfaro, que encabeza Miguel Ángel Ramírez e incluye también a Guillermo Almada y hasta a Ricardo El Tigre Gareca.

Un panorama complejo, si se piensa que la FIFA espera iniciar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026 en el próximo mes de marzo, aunque Conmebol solicitará formalmente postergar el debut para junio, para contar con una Fecha FIFA extra para la preparación. A nadie le sobra el tiempo, y menos a Ecuador.