Marruecos hará historia este miércoles con un importante partido ante Francia por las semifinales del Mundial de Qatar, primera vez que un elenco de África juega esta instancia y que además tiene también un apoyo árabe detrás.

Y es que la cultura marroquí tiene una fuerte influencia del mundo árabe desde sus inicios, conocido incluso como un Estado Árabe. Por lo mismo no es extraño ver a sus habitantes manejando este idioma en gran parte del territorio o sus costumbres.

Esto llevado al futbol ha sido notorio en las últimas semanas con la selección de Marruecos, recibiendo el apoyo de estos países, incluído el Estado de Palestina. Y ha sido recíproco, con los jugadores evidenciando su apoyo a la causa palestina y exhibiendo banderas en la cancha.

El factor político no ha sido ageno en esta Copa del Mundo y diferentes consignas se han levantado, desde el reconocimiendo de la cultura árabe hasta la violación de derechos humanos en Qatar.

Por lo mismo la cercanía de Marruecos con los árabes ha sido escenario para estas muestras de afecto, aunque detrás hay un mas que controvertido trasfondo socio-polítoco que hace a varios palestinos cuestionar esta relación.

El Reino de Marruecos como se le conoce actualmente tiene ocupado de manera ilegal gran parte del Sahara Occidental en el Norte de África. Esta soberanía impuesta por los marroquíes no es reconocida por la ONU e incuso rechazada por gran parte del sector.

Por lo mismo es bastante incoherente para muchos esta relación amistosa entre Marruecos y Palestina, cuando los africanos tienen ocupado un territorio tal como lo ha hecho Israel en el último siglo con los palestinos.

A través de redes sociales y otros medios algunos exponentes palestinos han criticado esta situación, como recoge el medio El Periodico con la activista palestina Marwa Fatafta:

"Me cuesta alegrarme mientras Marruecos ocupa y oprime a otro pueblo (...) No tengo ninguna duda sobre la solidaridad genuina de estos jugadores con Palestina, pero me siento incómoda celebrándolo sin pensar en la lucha del pueblo saharauí”.