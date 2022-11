Hansi Flick lamentó que su selección no pudiera llevar el brazalete de OneLove en apoyo a la Comunidad LGBT+. Alemania cayó por 2-1 ante Japón.

Flick: "Es una pena que ya no podamos defender los derechos humanos"

Este miércoles la selección de Alemania cayó por 2-1 frente a Japón en su estreno en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ocasión en la que los germanos decidieron protestar por la censura de la FIFA.

Manuel Neuer, capitán del equipo, quería llevar el brazalete de OneLove en apoyo a la Comunidad LGBT+, pero una amenaza de amonestación lo hizo echar pie atrás.

Hansi Flick, técnico de Alemania, lamentó no sólo la sorpresiva derrota, sino también que su selección no pudiera defender los derechos humanos.

"El objetivo del brazalete era dar ejemplo, que es lo que quería el equipo. La FIFA puso freno a esto y amenazó con sanciones. Había muy poco margen para los equipos que jugaron ayer", señaló Flick.

"El brazalete es un signo de diversidad y de los valores que representamos y vivimos. Nos tratamos con mucho respeto y aprecio, pero cuando se trata de aprecio y respeto, algunos no lo ven así", añadió.

Luego, afirmó: "Las tarjetas amarillas no habrían sido un problema, pero la forma en la que queda la situación abierta y la amenaza de sanciones complicó la iniciativa justo antes del primer partido de Inglaterra y también de Holanda.

"No hubo tiempo para reaccionar a eso, por lo que las federaciones prefirieron quitar la presión y no inmiscuir a los jugadores en eso. Creo que es una pena que ya no podamos defender los derechos humanos", continuó.

"La selección representa lo que el brazalete envía como señal, la diversidad. Vivimos esto todos los días. Estos son nuestros valores. Estoy feliz de tener a estos jugadores en el equipo que juegan para Alemania", finalizó.

Alemania ahora tendrá que jugarse la vida ante España en la segunda fecha del grupo, equipo que viene de golear por 7-0 a Costa Rica.