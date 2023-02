El ex futbolista y entrenador sueco de 75 años dio a conocer la noticia debido a que su salud no le permite seguir en forma activa.

Sven-Göran Eriksson, ex futbolista y entrenador sueco de 75 años, dio a conocer una lamentable noticia en esta jornada: por ahora se aparta del fútbol debido a un delicado estado de salud. "Tiene una enfermedad y eso significa que tiene un poder limitado para ser el 'Svennis' que todos estamos acostumbrados a ver", ha dicho su abogado, Anders Runebjer.

El ex entrenador de la selección de Inglaterra confirmó la noticia en sitio oficial del Karlstad Fotboll, club del que es director deportivo. "Yo, Sven-Göran Eriksson he decidido, debido a problemas de salud que están bajo investigación, limitar mis funciones públicas por el momento. Ahora me concentraré en la salud, la familia y asignaciones limitadas para con el Karlstad Football. Les agradezco todo el apoyo a amigos y contactos futbolísticos y les pido que respeten mi decisión y mi privacidad", contó.

El club también envió sus mejores deseos a Eriksson en un comunicado en su sitio web, y agregó que Eriksson aún tendrá algunas funciones fuera del campo. "Desde el lado del club, le deseamos a 'Svennis' una pronta recuperación y pedimos a todos que respeten su privacidad de acuerdo con su declaración", dice el comunicado del club.

“Tobias Johansson ahora asumirá el papel de director deportivo interino y contará con el apoyo de otros en el grupo deportivo y el equipo en asuntos prácticos antes del comienzo de los playoffs. Svennis y nuestro entrenador en jefe, Albert Bunjaki, seguirán trabajando en cuestiones generales relacionadas con nuestra selección nacional", cerró el comunicado.

Su carrera profesional ligada al fútbol

El nombre de Sven-Goran Eriksson está vinculado a varios equipos y selecciones a lo largo y ancho del mundo. Su carrera destacó principalmente en el rol de entrenador, donde ha logrado hasta la fecha un total de 19 campeonatos: cinco con el Goteborg (Suecia), cinco con el Benfica (Portugal), uno con la Roma (Italia), otro con la Sampdoria (Italia) y siete con la Lazio (Italia).

Justamente en éste último fue donde más destacó, en un equipo en el que además contó con uno de los grandes delanteros en la historia de Chile y del mundo: José Marcelo Salas. El Matador registró un total de 117 partidos con los Blanquicelestes, logrando convertir 49 goles, registró 14 asistencias y obtuvo seis campeonatos.