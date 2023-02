Uno de los grandes referentes del fútbol croata puso fin a su vínculo con la selección. Se trata de Dejan Lovren, futbolista de 33 años que durante esta jornada y a través de sus redes sociales compartió la decisión de no formar más parte del elenco que logró el tercer lugar en la última Copa del Mundo.

"La decisión que voy a anunciarles la he tomado con el corazón abierto y después de pensarlo mucho. Este anuncio no me resulta fácil y, mientras escribo esta carta, hago todo lo posible por no llorar, pero espero que a estas alturas ya me conozcan como un hombre con corazón y que no oculta sus emociones", comenzó en su escrito el actual jugador que pertenece a las filas del Olympique de Lyon.

"De niño soñaba con jugar en los grandes torneos y llegar a ponerme esa camiseta rojiblanca. Cuando tenía nueve años me puse por primera vez la camiseta croata y nunca olvidaré esa sensación tan especial. Fue como ponerse la capa de Superman, me sentí poderoso, confiado y sin miedo, como mi superhéroe favorito", relató sobre su debut en categorías inferiores el 8 de octubre de 2009.

"Para ser sincero, al principio (con la selección absoluta) esperaba más de mí mismo. Hubo varios partidos en los que me decepcionó la forma en que había jugado, tardé un tiempo en poner las cosas en su sitio. Para ser aún más dolorosamente honesto, llegué a pensar en dejar la selección mucho antes de retirarme. Era joven y no tenía mucha paciencia. Al final, hice caso a mi corazón y seguí jugando, y los aficionados fuisteis una parte importante de esa decisión", señaló el subcampeón del mundo en Rusia 2018.

Las estadísticas de Lovren con Croacia

Dejan Lovren disputó un total de 78 partidos oficiales con la selección absoluta de Croacia. Pese a que su cualidad no es el gol, logró matricularse con cinco tantos defendiendo la camiseta de su país natal. El actual jugador que pertenece a las filas del Olympique de Lyon disputó tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

En la primera disputó tres partidos, quedando tempranamente eliminados en la fase de grupos donde compitieron ante Brasil, México y Camerún. En la segunda cita planetaria que disputó Dejan Lovren lograron un histórico subcampeonato, perdiendo en la final ante Francia por 4-2. Por último, en la reciente Copa del Mundo que se disputó en Catar lograron el tercer puesto cuando vencieron a Marruecos por 2-1.