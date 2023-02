Ben Brereton Díaz quedó muy triste cuando la selección chilena terminó eliminada del Mundial de Qatar 2022, por lo que desde ya empieza a proyectar lo que será el camino rumbo a la cita planetaria de 2026, la que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Y reconoce que quiere ver a Chile en la competencia.

El delantero inglés de madre chilena conversó con Manuel de Tezanos en Blackburn para TNT Sports, y obviamente fue consultado por lo que viene para la Roja de aquí en más pensando en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, cita a la cual Big Ben cree que si se puede llegar pero hay que trabajar muy duro para lograrlo.

"Cuando veo los jugadores que tenemos digo ¿por qué no?"

Tras la consulta del periodista deportivo sobre si el Equipo de Todos logrará meterse en el próximo Mundial, Brereton Díaz no duda. "Sí, cuando veo los jugadores que tenemos digo ¿por qué no?", lanzó de entrada.

Después, el atacante de 23 años, que acaba de ser padre por primera vez tras la llegada de su retoño Mason, deja en claro que en Chile "tenemos un gran equipo, grandes jugadores. No veo por qué no. Hay que trabajar duro y ojalá podamos llegar".

Sobre lo que significó la frustración de quedar fuera de Qatar 2022, Brereton destaca que "cuando eres joven es el sueño de todos jugar una Copa del Mundo. Es el pináculo del fútbol, así que es realmente decepcionante. Pero así es el fútbol, así que ahora mejoraremos. Trabajermos más duro y ojalá eso nos permita corregirlo".

Eduardo Berizzo también fue tema en la charla de Manoel con Ben. Brereton destaca que el Toto "habla muy bien el inglés y ha sido muy amable conmigo. Cuando voy a la selección siempre me alienta a que intente hablar más español, y he estado aprendiendo, así que espero que la próxima vez pueda hablar más. Tenemos una buena relación. Es un buen entrenador".

Con respecto a los amistosos que vienen, Ben avisa que "ahí estaremos entrenando, trabajando duro y ojalá sacar cuentas positivas. Incluso si es un amistoso, eso no importa, igual hay que ganar el partido y sí, estoy muy emocionado por eso".

Ben también habla sobre lo que le sorprende de los entrenamientos junto al Equipo de Todos. "La mentalidad y competitividad de los jugadores chilenos. Incluso en los entrenamientos o cuando hemos jugado muchos partidos, todos quieren ganar, todos están enfocados en ganar, independiente de si es un fútbol-tenis o incluso un sprint, la mentalidad y la competitividad del equipo es realmente buena, y es genial tener eso en el equipo".

Sobre la falta de gol que sufre Chile, y si eso le preocupa, el nacido en Stoke on Trent con raíces en Penco confiesa que "no, cada vez que voy a Chile para entrenar todo funciona de forma asombrosa, los jugadores son todos geniales".

"Obviamente tenemos que empezar a ganar más partidos, pero sé que eso se dará porque en los entrenamientos todos son geniales. Creo que los resultados llegarán con el entrenador a medida que pase el tiempo y todo el equipo logre cohesión, Es simplemente una cosa de tiempo, ¿sabes? Porque todos son geniales", complementó.

Para cerrar, alaba a los fanáticos chilenos. "Los hinchas han sido asombrosos. La primera vez que fui estaba preocupado obviamente por lo del idioma, así que estaba asustado cuando llegué por primera vez, pero desde que llegué y jugué por Chile todos los hinchas han sido sorprendentes conmigo, cantan mi nombre".

"También los jugadores han sido geniales conmigo, todos me dieron la bienvenida a pesar de que no hablo bien el español, todos se involucran y confían en mí. Todos me han hecho sentir bienvenido, jugadores, staff e hinchas. En resumen todo ha sido sorprendente. Chile como país realmente me abrió las puertas y me ayudó", concluyó.