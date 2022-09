La fecha FIFA de este mes de septiembre, última parada previa al Mundial de Qatar 2022, terminó pero en algunos partidos sucedieron situaciones bastante llamativas y una fue ocurrida en la previa del encuentro entre las selecciones de El Salvador frente a Perú en la capital de Estados Unidos, Washington.

El cuadro centroamericano incluyó en su nómina al delantero Michell Mercado, quien ahora es denominado el Byron Castillo salvadoreño, pues es nacido en Colombia pero ya tiene lista su nacionalización. Sin embargo, se quedó con las ganas de debutar frente a los incaicos luego de una decisión de última hora.

La federeación cuscatleca finalmente optó por no incluir al atacante, quien hace vida en el Alianza FC, para evitarse problemas con la FIFA. El asunto principal reside en que aún no tiene su pasaporte en mano, a pesar de haberse iniciado los trámites, por lo que optaron por esperar un tiempo más.

El propio técnico Hugo Ernesto Pérez, explicó lo ocurrido. "Él no tiene pasaporte salvadoreño ahorita y tampoco ha empezado el trámite. Nosotros pensábamos que ya estaba eso porque desde hace un año habíamos hecho el pedido, y pensábamos que estaba en proceso. Ayer hablé con el presidente y me dijo que lo más conveniente era no incluirlo porque podríamos tener algún problema con FIFA", apuntó.

Mercado también se refirió a lo sucedido pero no se preocupa demasiado. "El profe ya me había comentado eso ayer, pero estoy contento por esta oportunidad que me están dando, creo que es un paso muy importante para mí y lastimosamente no podré jugar pero lo importante fue la convocatoria. A seguir", indicó.

En cuanto al compromiso, Perú no tuvo mayores inconvenientes en ganar pues terminó ganando con marcador de 4-1. Eriq Zavaleta en propia puerta, Gianluca Lapadula, Brayan Reyna y Christian Cueva fueron los encargados de anotar los goles en la cómoda victoria de los dirigidos por Juan Reynoso.