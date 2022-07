Flamengo quiere armar un equipo lleno de estrellas para plagarse de éxito tanto en Brasil como en el plano continental. De hecho, el elenco de Río de Janeiro tiene muy avanzada la contratación de Arturo Vidal, quien está a detalles de sumarse a la escuadra adiestrada por Dorival Junior, aunque también tiene una propuesta formal de Boca Juniors de Argentina.

Pero el rubro-negro no sólo busca al Rey, pues también evalúa incorporar un delantero que vaya por banda, aunque ya sellaron el fichaje de Everton Cebolinha, quien arribó desde el Benfica al conjunto carioca, el más popular de ese país. Y fue en ese contexto que apareció otro chileno a la escena.

Se trata de Alexis Sánchez, el goleador histórico de La Roja, pues hay algunos medios brasileños que aseguran que hubo una consulta por las condiciones del tocopillano, quien no continuará en el Inter de Milán y ya ha sido relacionado con el Betis de Manuel Pellegrini y el Olympique de Marsella, que ya no cuenta con el argentino Jorge Sampaoli en la dirección técnica. El casildense, cómo no, era uno de los principales promotores de la llegada de AS7 a la Ligue 1, aunque no pudo cumplir el deseo de volver a tenerlo.

Eso sí, el jugador formado en las divisiones inferiores de Cobreloa no es el único candidato, pues la directiva del Fla también tiene en carpeta a un futbolista brasileño que fue dirigido por el calvo argentino en el conjunto marsellés, subcampeón de la máxima categoría gala por detrás del Paris Saint-Germain: esa referencia es para Luis Henrique, atacante de 20 años que computó 692 minutos al cabo de 20 encuentros disputados en la última liga.

Pero para conseguir el fichaje de Henrique, deberá vencer al menos a tres contendores por aquel objetivo: un equipo de Brasil y dos europeos también tienen intenciones de contratar al oriundo de João Pessoa. El Botafogo ya mostró interés en el retorno del joven ariete, quien fue transferido al Olympique de Marsella a cambio de 12 millones de euros.

Además del Fogao, el PSV de Holanda y el Torino de Italia buscan sumar a sus planteles a Luis Henrique. En caso de avanzar por la llegada del jugador nacido el 14 de diciembre de 2001, el nombre de Alexis Sánchez quedará en el olvido, aunque por ahora está en los planes de Flamengo, que ya movió una ficha para interiorizarse del momento actual del ex Udinese de Italia, Barcelona de España y Arsenal de Inglaterra.