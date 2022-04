Manuel Pellegrini cosecha elogios en España por la campaña realizada en el Betis en las últimas dos temporadas, lo que se vio coronado con el título de la Copa del Rey, obtenida la semana pasada. Final en la que Claudio Bravo fue protagonista al tener una gran presentación.

Por lo mismo en conversación con Radio Bío Bío se refirió a la chance que en su carrera ha tenido de dirigir jugadores chilenos. "Se me ha puesto la etiqueta que no llevo jugadores chilenos, pero no es así. Llevo a los que creo que me sirven para el plantel", señaló.

Así es como describió que "estuvo Manuel Iturra y Pedro Morales en Málaga, Matías Fernández en Villarreal, Marcelo Salas en River. He tenido muchas veces jugadores chilenos. Es cuando veo que los necesito, como la trayectoria de Bravo. También podrían ser Vidal o Sánchez", aseguró.

Sobre estos dos cracks del Inter de Milán, manifestó que "me encantaría tener a alguno de los dos, pero no es realista desde el punto de vista económico. Por calidad me encantaría tenerlos, aunque lamentablemente son dos jugadores de ingresos que el Betis no puede pagar".

También habló de la importancia que tiene Bravo en el equipo. "Miren el currículum de Bravo, que jugó en el Barcelona y City, equipos que pueden llevar al arquero que quieran, es por algo. Fue un desafío importante que viniera a Betis, conocía la liga española. Es importante por su calidad, liderazgo y experiencia", indicó.

Agregó sobre el meta que "su carrera lo avala, es difícil jugar para los chilenos en Europa. Cuando salen es difícil afrontar la situación, pueden creer que ya fueron exitosos, pero luego deben sostenerse. Bravo se mantuvo, algo ha hecho en su carrera. En eso, su carrera no tiene comparación con ningún otro arquero chileno en el exterior ni en Chile. Lo equiparo con Vidal y Alexis".

Finalmente, también se refirió a su presente. "Ojalá lleguemos a la Champions, cuando comenzamos este proyecto nunca fue exigencia de dirigencia llegar a competencias en Europa. Por suerte logramos estar dos veces seguidas en Europa por primera vez. Ahora intentaremos llegar a la Champions, tenemos 5 partidos y 6 puntos de diferencia. Nunca fue desafío del club, pero el rendimiento del año del plantel ahora apunta a eso", reflexionó.