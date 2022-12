Una de las escenas que quedaron para la posteridad en el Mundial de Qatar 2022 fue la de Lionel Messi y Wout Weghorst. Al término del partido entre Argentina y Países Bajos, que se definió en ronda de penales y puso a la Albiceleste en semifinales, el tulipán se acercó a Leo mientras daba declaraciones.

El rosarino mostró cara de molestia y encaró a su rival. "¡Qué mirás, bobo! ¡Qué mirás, bobo! Andá para allá", dijo Messi ante el micrófono de la transmisión oficial. El pobre Weghorst se fue desilusionado y diez días después del impasse, sacó la voz para explicar lo que sintió frente al mejor jugador de la historia.

"Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien", reconoció el ariete que pertenece al Burnley de la Championship League y actualmente se encuentra a préstamo en el Besiktas de Turquía.

La respuesta al Qué mirás Bobo de Messi



Wout Weghorst, autor de los dos goles neerlandeses que extendieron la definición a la ronda de penales no oculta su orgullo por lo que hicieron pasar a quienes a la postre fueron campeones: "Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia".

Y como la vida da nuevas oportunidades, a Weghorst ahora le tocó celebrar el gol que decretó la victoria final de Besiktas sobre Sanliurfaspor por la quinta ronda de la Copa de Turquía, que terminó con un marcador de 4-2 después de comenzar -al igual que en Qatar ante los argentinos- en desventaja de 0-2.

"Me habría gustado que hubiera sido igual en el Mundial... Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si...? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido por haber podido vivir una Copa del Mundo. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera". sentenció el ariete.