Durísima acusación de amigo de Diego Maradona: "Lo emborrachaban para que no viera a sus hijas Dalma y Gianinna"

Han pasado tres días de la muerte de Diego Armando Maradona y en Argentina comenzaron los cuestionamientos respecto a la vida que llevaba el 10 antes de su deceso.

Un viejo amigo del 10, Mariano Israelit ha denunciado hechos que condenan al entorno del Pelusa y los responsables de su "cuidado" en el último tiempo.

El Feo como lo apodaba Maradona, le confesó a Radio La Red que intentó llamar a su amigo varias veces, pero "te bloqueaban o directamente te decían ‘no, Diego se acostó’ o ‘Diego se fue al baño’”.

Israelit cuenta que de igual manera se las ingeniaba para tomar contacto con el ídolo y “Diego nos decía: ‘Che, vengan a comer’. Bárbaro, almorzábamos, hacíamos un asado y después nos decía: ‘Che, vienen Dalma y Gianinna, así que estoy muy contento que las voy a recibir’. Entonces yo le decía al doctor Castro (médico que estuvo con Maradona en Cuba): ‘¿Por qué no nos vamos, así lo dejamos que comparta tiempo con sus hijas?’” Pero Diego nos pedía que nos quedáramos. Nos ha pasado varias veces que nos quedamos y ellas venían, por ejemplo, a las siete de la tarde. Pero a las seis y cuarto aparecía este Charly (una persona del entorno del ex futbolista) y decía: ‘Diego, ¿una cervecita?’”.

Mariano Israelit confirma que la situación se hacía inmanejable y deja en claro que el 10 no era el que exigía alcohol. “No la pedía Diego, eh. Se la traían. Se clava una Corona y a los diez minutos venían y directamente le apoyaban otra cerveza. Yo le decía: ‘Charly, van a venir las hijas’. ‘Dale, no pasa nada’, me decía. Se tomaba la otra cerveza, y a la tercera (Diego) ya empezaba a balbucear y decía: ‘¿Y ahora qué hago? ", relató.

Frente a la pregunta si lo emborrachaban a propósito, el Feo no tiene dudas. "Que no te quepa la menor duda. Después, cuando era imposible seguir hablando, Charly me decía: ‘¿Me acompañás que lo acostamos?’ Y bueno, a las siete, cuando venían las hijas, Diego ya estaba con el celular apagado y durmiendo”, afirmó.

Para el final remató al tal Charly. "Como que el flaco manejaba la situación. Imaginate, manejaba el celular, manejaba las cervezas", cerró.