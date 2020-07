Daniele de Rossi: "¿Cómo le vas a decir pecho frío a Lionel Messi. Tienen coraje detrás de una computadora"

Lionel Messi ha liderado el fútbol los últimos 12 años fácilmente, sin embargo, no ha logrado plasmar su increíble calidad en títulos para su selección, siendo subcampeón del mundo y tres veces subcampeón de América.

En Argentina y también en Chile la crítica hacia el 10 del Barcelona ha sido despiadada acusando el caracter del trasandino.

Uno que se enteró de eso y explotó, fue el italiano Daniele de Rossi. "Si en Italia cuentas que en la Argentina le dicen pechofrío a Messi, acá se ríen, no entienden nada. ¡Cómo le vas a decir pechofrío a Messi que tiene dos huevos así de grandes! Hay gente que tiene el coraje de decirle pechofrío a Messi detrás de una computadora, y después ni tiene los huevos de pedirle a su mujer el control de la tele para cambiar de canal", disparó el tano.

Lionel Messi ante el Leganés (Getty Images)

De Rossi no puede creer la crítica contra Messi, y dispara: "¡Y le dicen pechofrío a uno que marcó más de 1000 goles en su vida! ¡Vamos! Nadie como él se ha acostumbrado a disfrutar del amor de la gente y también a soportar las críticas, muchas veces injustas. Él perdió dos finales de Copas América por penales, y yo soy campeón del mundo por penales".

Agregando "mira, él es un pechofrío en la Argentina y yo soy un héroe junto con mis compañeros por haber ganado el Mundial del 2006... ¿Y cuál es la diferencia? cinco centímetros. No puede ser, no, me niego. Me gustaría que tengan en cuenta que muchas veces es él, el que se carga todo el equipo sobre su espalda".