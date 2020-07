Pep Guardiola sorprende a medio mundo cuando le peguntan por el fichaje de Lionel Messi para Manchester City: "Mi deseo es que siga en Barcelona

El rumor comenzó en España y se expandió rápido para Inglaterra. Los medios ibéricos aseguran que Lionel Messi puede dejar Barcelona a fines de la temporada 2021 y que su destino sería Manchester City.

Desde siempre el equipo de Claudio Bravo ha querido contar con el argentino, situación que incluso comentó el DT mancuniano, Josep Guardiola, quien sin embargo le bajó el perfil a la información.

"Como he dicho, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora. Pero mi deseo con Messi es que siga en Barcelona", expresó de manera contundente el catalán.

Pep, que habló con la prensa en la antesala al partido ante Newcastle por la Premier League, también analizó la revancha ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions, debido a que le preguntaron sobre el lugar donde espere que se juegue el cotejo.

Lionel Messi jugando por Barcelona ante Villarreal - Getty

"No tengo tanta fuerza como para tener impacto en ese tipo de decisiones. No soy presidente. Nunca he hablado con la UEFA. He dicho muchas veces que queremos jugar en Manchester, pero vamos a aceptar la decisión que sea", dijo.