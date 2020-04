El fuerte palo que le da Daniele de Rossi al fútbol argentino: "Todo el talento que hay, sin organización, se desperdicia"

El italiano Daniele de Rossi tuvo un breve paso por Boca Juniors, pero pese al corto plazo que estuvo en Argentina, le dio el tiempo para conocer cómo funciona el balompié transandino.

El campeón del mundo hizo una fuerte crítica al fútbol del vecino país, asegurando que por la desorganización que tienen pierden el talento que hay en los jugadores.

"En Argentina la experiencia fue maravillosa y aprendí mucho desde un punto de vista humano. Pero me di cuenta de que todo el talento que hay, sin organización, se desperdicia un poco. Tenés que poner todas las armas a disposición de los jugadores talentosos y organizarlos para que en el medio puedan jugar junto a los rudos. De lo contrario, se convierte en una confusión. De todas maneras, es muy hermoso de ver", indicó el ex jugador a Sky Sports de Italia.

Pero eso no fue todo, porque el ex jugador del cuadro Oro y Cielo lanzó alabanzas para su ex archirrival, Marcelo Gallardo, DT de River Plate.

"Por desgracia, hay alguien que logró esto (buena organización): Marcelo Gallardo. Lo ha intentado durante muchos años, tuvo la suerte de entrenar al mismo equipo durante muchos años y ha tenido éxito. Tiene jugadores muy fuertes, cada vez que pierde uno agrega a otro y logró crear lo que vemos hoy. Si Argentina lograra tener ese éxito a nivel nacional, podría cambiar el destino del fútbol mundial. A pesar de tener el talento de Brasil, los jugadores argentinos son únicos", sostuvo.

Luego de su corto paso por Boca, De Rossi decidió retirarse del fútbol.