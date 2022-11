Después de toda la polémica por la denuncia de Chile por Byron Castillo, Ecuador se enfoca en lo que será su estreno en el Mundial de Qatar 2022. La Tri abre el torneo enfrentando al anfitrión en un partido para el que Gustavo Alfaro tuvo un emotivo discurso.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador del conjunto ecuatoriano fue consultado por la baja a última hora del lateral tras el fallo del TAS. Ahí el DT le hizo el quite en un comienzo, con una reflexión sobre todo lo que tuvo que pasar su equipo antes del certamen planetario.

"No sé si somos la selección que más sufrió. Sí nos tocaron momentos complejos, nos tocó atravesar situaciones difíciles y pasar por sensaciones que uno no deseaba y lo tuvo que pasar. Está en la actitud y lugar que te quieras poner. Si quieres ser víctima, te victimizas de lo que pasa y sientes que el mundo conspira contra ti. O lo vives como una circunstancia más que sucede, que sorteas, la dejas y sigues adelante", lanzó.

Gustavo Alfaro no se quedó ahí y recalcó que "nos tocaron momentos difíciles en eliminatorias, de resultados negativos, de cosas que pegaban, pero siempre lo vivimos como experiencias y demostraciones de obstáculos que pone la vida".

Ahí le dejó un palo a Chile y Perú, quienes lideraron las denuncias que terminaron con el fallo del TAS contra Byron Castillo. "Nosotros nos movemos detrás de los sueños y entre ellos, todos lo que intentaron hacer trastabillar nuestro sueño, no existían".

"Este plantel, a pesar de su corta edad, de falta de experiencia, de su rodaje, ha tenido siempre la virtud de no victimizarse, de aceptar que las cosas son como son, más allá que no esté de acuerdo. Lo hemos hecho en dos años que estamos aquí, sin culpar a nadie y asumiendo nuestras responsabilidades. Así será cuando pase el mundial y cada partido que enfrentemos", agregó.

Gustavo Alfaro revela el dolor de Byron Castillo

Pero si bien intentó evitar meterse de lleno en la polémica, la prensa no le permitió escaparse. Gustavo Alfaro se vio obligado a hablar nuevamente sobre el caso de Byron Castillo, recalcando que merecía disputar el Mundial de Qatar 2022.

"Lo del TAS lo dije, lo que pasa es que soy entrenador de fútbol, no abogado. He hablado con algunos y tengo mi opinión formada, soy respetuoso y coincido en que Byron tendría que estar aquí", enfatizó de inmediato.

Gustavo Alfaro dijo que "respeto la decisión de la federación también, hay cosas que no están claras y esperamos que el TAS aclare el por qué el descuento de tres puntos en la próxima eliminatoria".

Aunque tras ello abordó el drama completo desde que se conocieron los problemas con Byron Castillo. "El Mundial no empieza mañana, para nosotros fue cuando enfrentamos a Argentina en octubre. Si era elegible ahí, era también aquí. Ecuador siempre estuvo derecho".

"Byron no tuvo un juicio, tuvo dos. Un juicio, una apelación, una sentencia, una confirmación. En ese periodo no lo citamos porque si lo hacíamos, estaba el juicio abierto. Pude citarlo en junio y lo hice en septiembre para no correr riesgo", insistió. "Las dos dijeron que su documentos eran válidos, entonces estoy esperando la decisión del TAS. Quizás mi opinión es mezquina, quizás porque fue un golpe duro".

Ahí cerró todo con una frase para poner punto final al tema, revelando la pena del jugador y el lema que tendrá el plantel durante su estadía en Qatar 2022. "Si ustedes hubiesen visto el dolor de Byron, del plantel y el amor del plantel para él… Hoy Byron es una bandera y un motivo más, porque mañana sale a la cancha con nosotros".