Como en cada edición del Mundial, los aficionados al fútbol esperan con ansias poder hacerse con el álbum oficial que les permite coleccionar láminas de algunos de los mejores jugadores del planeta, al menos de los que dirán presente en la cita planetaria.

Tal como ha sido siempre, una vez la clásica empresa Panini sacó a la venta los ejemplares y sus sobres, los cuales no contarán con la presencia de la selección chilena tras no haber clasificado a la Copa del Mundo, ya definitivamente, después de la decisión de la corte de apelaciones de la FIFA de no seguir con la investigación del caso Byron Castillo.

Estas semanas se jugó la última fecha FIFA y los 32 aspirantes al título confirmados no pueden hacer más que contar los días a la espera de su debut, al ya conocer el fixture en la fase de grupo. Los hinchas de todo el mundo, incluso de los países que no se apuntaron, tienen la posibilidad reunirlos en láminas comunes y especiales, tanto a jugadores como naciones, para amagar un poco la eterna espera.

En Argentina fue tanto el furor que causó el álbum que sale cada cuatro años, que se se hizo pública la escasez de figuritas, llegando incluso el gobierno a reunirse con Panini y los kioskeros para solucionarlo.

¿Cuánto cuesta el álbum del Mundial?

En kioskos o librerías chilenas puedes encontrar el álbum entre 2.900 y 3 mil pesos. Mientras que la edición con tapa dura, que simila a un libro, se acerca a los 10 mil pesos.

En cuanto a las láminas, el valor en librerías es de 750 pesos, pero también puedes encontrarlas a 650 o 700 en algunos kioskos del país.

¿Dónde compró el álbum del Mundial?

Tanto el álbum del Mundial como las láminas puedes comprarlos en diferentes kioskos de revistas del país y librerías Antártica.