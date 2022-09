La selección de Ecuador exhibió a Byron Castillo en la gira europea de preparación para la Copa del Mundo, mientras firma su lámina en el álbum oficial del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, los tiktokeros no tuvieron piedad y le echaron en cara su controvertido origen colombiano.

Byron Castillo es el personaje del momento en la gira de la selección de Ecuador por Europa. El equipo que dirige Gustavo Alfaro se enfrentará esta tarde con Arabia Saudita en el estadio Nueva Condomina de Murcia (15:00 horas) y el próximo martes con Japón en la ESPRIT Arena de Düsseldorf, en la recta final de su preparación para el Mundial de Qatar 2022.

El defensor del León de México llega a la selección ecuatoriana después de que la FIFA ratificara el fallo que descarta la denuncia de Chile en su contra por falsificación de nacionalidad, identidad y fecha de nacimiento, producto de la existencia de documentos que acreditan su origen en la ciudad colombiana de Tumaco.

Pero Byron parece estar en otra. Con la cara llena de risa participó de una activación de La Tri en sus redes sociales, para pegar la lámina que le corresponde en el álbum oficial de la próxima Copa del Mundo. La producción tuvo una versión especial en TikTok, con el audio de Bob Esponja: "Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura...".

Cuando Michael Estada está con el álbum, aparece Byron Castillo (justo en el "¡qué es eso!") para hacer su numerito. ¿Y qué dijeron en la web? Que es "el único jugador colombiano que va a Qatar", "de Colombia para el mundo", "me salió Castillo, pero tengo un problemita, no encuentro Colombia ¿qué hago?" y "qué pasa, parce", entre otros comentarios.

La prueba que no pareció suficiente para la FIFA parece serlo en redes sociales, donde la presencia mundialista de Castillo se hace cada vez más controvertida. Lo cierto es que Ecuador saca partido de aquello, exhibiendo al jugador en sus redes sociales, aunque la respuesta de los cibernautas seguramente los hará reflexionar.

Chile se encuentra a la espera de que la FIFA entregue el fallo de su última sentencia para apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), última instancia de carácter deportivo para la vista del caso que ha marcado la antesala del próximo Mundial de Qatar 2022.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.