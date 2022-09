Además de reconocer que pensó en retirarse del fútbol profesional, Byron Castillo le contó a Telemundo gran parte de su niñez y le dedicó sentidas palabras a su padre. "Me dijo que siguiera luchando", relató el jugador del León de México y de la selección de Ecuador.

Byron Castillo fue titular en una nueva victoria del León de México, que tuvo al chileno Víctor Dávila en una actuación estelar. El lateral derecho ecuatoriano de 23 años jugó 80 minutos en el triunfo por 3-1 ante el Querétaro y fue sustituido por Luis Cervantes. Eso marcó la antesala a la fecha FIFA de la selección de Ecuador, que tendrá juegos amistosos frente a Arabia Saudita y Japón.

Ese par de encuentros tienen un solo objetivo en mente: el Grupo A del Mundial 2022, donde debutará ante Qatar y también comparte grupo con Senegal y Países Bajos. El Comité Disciplinario del ente rector del fútbol mundial ya falló a favor de La Tri. Y el carrilero que disputó ocho partidos en las Clasificatorias recientes sacó la voz para dar a conocer sus sensaciones mientras se resolvía el caso Castillo.

Fue en una entrevista con Carlos Hermosillo para Telemundo. Además de contar que pensó en renunciar al fútbol profesional y no seguir ligado a la actividad, el jugador de la Fiera relató parte de la niñez que vivió. "Mi infancia fue dura, pasé muchas cosas. Era todo así irregular, no sabíamos si íbamos a comer o desayunar, pero siempre se entrenaba", recordó el marcador de punta, quien también pasó por el Aucas y el Barcelona.

"Iba a Guayaquil, era cancha sintética a las tres de la tarde, con mucho calor. Aprendes a valorar todo. Cada vez que paso cosas difíciles ahora, pienso en todo lo que pasé atrás, lo que trabajé para estar donde estoy", afirmó también Byron Castillo, quien ha disputado 15 cotejos en la Liga MX.

Las palabras de Byron Castillo a su fallecido padre

Byron Castillo recordó con emoción a su padre. Le atribuyó gran parte de la responsabilidad de poder surgir, según comentó el lateral derecho de la selección de Ecuador. "Me sacó adelante mi papá, él ya falleció y me dejó muy buenos mensajes. Me dijo que siguiera luchando, soy el único que mantiene a mi mamá, mis dos sobrinos y mi hermana", contó el jugador.

"Tengo un hijo también, no podía decaer, soy el pilar de la familia (…) No saben nada de lo que ya había pasado, lo que ya dijo FIFA. Hay que dejarlo atrás, está todo tranquilo y solucionado, ahora sigo en lo mío", manifestó el carrilero, quien también le dio méritos a Gustavo Alfaro. Sobre su DT en La Tri dijo que "tiene una vibra muy grande y un buen trato, sabe hablarle al jugador".